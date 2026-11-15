Comment Saba Lazishvili a-t-il vaincu Urijah Faber dans les dernières secondes à Abu Dhabi ? (vidéo)

Le prestigieux tournoi Real American Freestyle (RAF) organisé à Abu Dhabi offre aux fans de véritables sensations. Dans le cadre de la compétition, le lutteur géorgien de 21 ans Saba Lazishvili a affronté la légende du MMA et ancien champion du WEC, Urijah Faberremportant une victoire inattendue et pleine de détermination.

Remplacement de dernière minute et retournement de situation

Ce combat de classe mondiale était entouré d'une atmosphère intense. À seulement un jour de l'événement, Saba Lazishvili a remplacé Umar Nurmagomedov, forfait pour le tournoi. Ce fut un défi majeur pour le jeune athlète qui a dû se préparer en un temps record.

Dans un duel acharné contre l'expérimenté Urijah Faber, Lazishvili était mené au score. Cependant, il a puisé dans ses ressources pour marquer les points décisifs dans la dernière minute et renverser le score pour décrocher une victoire sensationnelle.