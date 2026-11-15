Comment Saba Lazishvili a-t-il vaincu Urijah Faber dans les dernières secondes à Abu Dhabi ? (vidéo)
Le prestigieux tournoi Real American Freestyle (RAF) organisé à Abu Dhabi offre aux fans de véritables sensations. Dans le cadre de la compétition, le lutteur géorgien de 21 ans Saba Lazishvili a affronté la légende du MMA et ancien champion du WEC, Urijah Faberremportant une victoire inattendue et pleine de détermination.
Remplacement de dernière minute et retournement de situation
Ce combat de classe mondiale était entouré d'une atmosphère intense. À seulement un jour de l'événement, Saba Lazishvili a remplacé Umar Nurmagomedov, forfait pour le tournoi. Ce fut un défi majeur pour le jeune athlète qui a dû se préparer en un temps record.
Dans un duel acharné contre l'expérimenté Urijah Faber, Lazishvili était mené au score. Cependant, il a puisé dans ses ressources pour marquer les points décisifs dans la dernière minute et renverser le score pour décrocher une victoire sensationnelle.
Détails du combat
Statistiques et informations
Nom de la compétition
Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)
Athlète vainqueur
Saba Lazishvili (lutteur géorgien de 21 ans)
Adversaire
Urijah Faber (légende du MMA, ancien champion du WEC)
Méthode de victoire
Comeback déterminé dans les dernières secondes
Retour dans l'octogone après la détention
Cette victoire n'est pas seulement un résultat sportif, mais aussi un exploit psychologique. Ce succès est survenu après Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov suite à l'incident entre leurs équipes à Abu Dhabi, et après 48 heures de détention. Malgré les difficultés juridiques et émotionnelles, le jeune lutteur est monté sur le ring pour prouver une fois de plus son immense potentiel et sa force mentale au monde entier.
Malgré les difficultés juridiques et émotionnelles, le jeune lutteur est monté sur le ring pour prouver une fois de plus son immense potentiel et sa force mentale au monde entier.
Selon vous, quel avenir attend Saba Lazishvili après cette préparation d'un jour et ces épreuves difficiles ? Laissez votre avis en commentaire !
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