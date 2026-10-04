Zinedine Zidane défend la carrière de Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, s'est opposé aux vives critiques entourant son ancien joueur Cristiano Ronaldo, saluant sa riche carrière. Selon Goal.com, le technicien a réagi fermement face à ceux qui tentaient de ternir le parcours international de l'attaquant après l'incident survenu au camp de base du Portugal à Copenhague. C'est ce que rapporte Goal.com .

À la suite des événements de Copenhague et des désaccords avec Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a été la cible de critiques dans la presse. Cependant, Zinedine Zidane a souligné qu'il ne fallait pas prêter attention à ces polémiques, notant que les services rendus par l'attaquant par le passé ne devraient pas être remis en question.

Les grandes victoires avec les Madrilènes

L'entraîneur, qui a établi une domination européenne historique avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, a évoqué cette période dorée. Zinedine Zidane a exprimé son profond respect pour son ancien attaquant, soulignant que sa place dans le monde du football est incomparable.

Lors d'une conférence de presse, le technicien français a déclaré : « Non, je pense qu'il faut seulement le féliciter pour sa grande carrière. Ce qu'il a accompli est d'une importance extraordinaire ». L'entraîneur a également évoqué ses souvenirs inoubliables de l'époque où il travaillait avec Cristiano Ronaldo.

« J'étais heureux de l'avoir à mes côtés et il m'a offert d'immenses victoires, c'est pourquoi je m'incline devant Cristiano », a ajouté Zinedine Zidane à propos de son ancien protégé.

Une nouvelle étape en équipe nationale

Comparant la pression incessante du football de club et le rythme de travail en sélection, Zinedine Zidane a exprimé sa satisfaction quant à ses fonctions actuelles. Selon lui, entraîner en club est un processus quotidien qui exige tout son temps.

Désormais à la tête de l'équipe de France, le technicien a obtenu des résultats positifs lors des premiers matchs de la Ligue des Nations. Sous sa direction, l'équipe a remporté des victoires à l'extérieur contre la Turquie et la Belgique, et a fait match nul contre l'Italie à Paris.