Cristian Chivu : l’Inter reste le principal favori du championnat d’Italie

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a adressé un sérieux avertissement à ses rivaux avant la nouvelle saison, soulignant que son équipe était prête à défendre son titre et qu’elle était devenue la principale cible de tous dans le championnat. Selon Goal.com, les Milanais ont remporté le 21e Scudetto de leur histoire la saison dernière, sans laisser la moindre chance à leurs concurrents. À ce sujet, Goal.com informe que

la saison dernière, les Nerazzurri ont été sacrés champions avec pas moins de 11 points d’avance sur Naples, deuxième. Grâce à ce succès, Cristian Chivu est devenu le cinquième entraîneur de l’histoire du club à remporter le championnat national dès sa première saison à San Siro.

Renforcement des rivaux et mercato

Toutefois, le technicien sait parfaitement que la saison à venir ne sera pas facile. Les principaux rivaux, tels que Naples, Milan, Côme et la Juventus, ont réussi à renforcer considérablement leurs effectifs avant la nouvelle saison. Cela laisse présager une lutte pour le titre encore plus disputée.

Dans une interview accordée aux médias officiels du club, Chivu a évoqué les principaux rivaux de la saison : « Je ne les ai pas encore tous identifiés avec précision. Ce sont, comme toujours, les équipes habituelles qui veulent lutter pour le championnat d’Italie en cours. Nous sommes l’équipe principale qu’il faut battre », a reconnu l’entraîneur.

La préparation de la nouvelle saison

De son côté, l’Inter s’est également montrée active sur le marché des transferts afin de renforcer encore son effectif. John Stones et Aleksandar Stanković ont notamment rejoint l’équipe. Lors des stages de préparation, le staff technique s’est principalement concentré sur l’intégration des recrues et la mise à niveau de la condition physique des joueurs.

Selon Chivu, l’aspect le plus positif de la préparation est que les problèmes physiques et les blessures sont très rares au sein de l’équipe. Il a également souligné qu’il restait encore quelques semaines pour amener le groupe à son meilleur niveau avant le premier match officiel de championnat.

« Pour l’instant, le plus important est que l’équipe ne souffre pratiquement d’aucun problème physique. C’est actuellement l’aspect le plus encourageant et nous en sommes satisfaits », a conclu l’entraîneur de l’Inter.