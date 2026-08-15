Aucun but dans le match entre l’Inter et le Real Betis

Selon Goal.com, l’Inter, qui disputait son dernier match amical avant la nouvelle saison, a fait match nul contre le Real Betis. La rencontre, organisée au stade San Nicola de Bari, a permis aux deux équipes de tester une nouvelle fois leurs capacités avant les compétitions officielles. Cette information est rapportée par Goal.com en fait état.

À quelques jours du début de la nouvelle saison du championnat d’Italie, cette rencontre a constitué la dernière étape de la préparation des Milanais. L’Inter disputera notamment son premier match officiel samedi prochain à domicile contre Monza, soit exactement dans sept jours.

Les expérimentations de Chivu concernant la composition

À l’approche du début de la saison, l’entraîneur Cristian Chivu continue d’expérimenter concernant son équipe titulaire. Sa volonté de trouver la meilleure combinaison possible a été clairement visible lors de cette dernière rencontre de préparation.

Avant le match, l’attention se portait principalement sur les nouveaux joueurs et ceux qui se remettent d’une blessure. Ainsi, Spence, récemment arrivé dans le groupe, et Thuram, qui n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme physique, n’ont pas pu participer à la rencontre.

Par ailleurs, des cadres comme Stones et Lautaro sont restés sur le banc et n’ont pas été alignés dès les premières minutes. Le staff technique a préféré évaluer leur condition physique avec prudence et les préserver pour les matches officiels.

Les compositions et le scénario du match

Pour cette rencontre, Cristian Chivu a aligné ses joueurs dans un système tactique en 3-5-2. J. Martinez gardait les buts, tandis que Bisseck, Bovio et Bastoni composaient la ligne défensive.

Au milieu de terrain évoluaient Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski et Carlos Augusto, tandis que le duo Esposito-Bonny cherchait des occasions en attaque. Sur le banc figuraient notamment Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco et Iddrissou.

Le Real Betis, dirigé par Manuel Pellegrini, a opté pour un système en 4-2-3-1. Valles gardait les buts, avec Bellerin, Bartra, Natan et Fran García en défense. Facundo Bernal et Marc Roca formaient le double pivot, tandis qu’Antony, Fornals et Riquelme évoluaient derrière Hernandez, titularisé en pointe.