Rocket Lab dévoile les moteurs Archimedes de la nouvelle fusée Neutron

Rocket Lab a publié des images impressionnantes montrant l'installation des moteurs Archimedes dans la structure de puissance du premier étage de la fusée Neutron. Ces tests constituent une étape cruciale avant l'assemblage complet de la fusée. Ixbt.com rapporte .

Les images révèlent le puissant moteur au méthane avec tous ses composants, y compris la tuyauterie isolée, les faisceaux de câbles et les interfaces de fixation. Les ingénieurs ont vérifié avec succès que toutes les connexions du matériel physique correspondent parfaitement au modèle numérique.

La prochaine étape consiste en l'intégration complète de la fusée et des tests au sol avant son vol orbital inaugural. Neutron est un lanceur de charge moyenne doté d'un premier étage réutilisable.

Neuf moteurs Archimedes permettront de placer jusqu'à 13 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse. Le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, a confirmé que l'entreprise reste sur la bonne voie pour lancer la fusée réutilisable Neutron au quatrième trimestre 2026.