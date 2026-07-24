La valeur du géant de la technologie de défense Anduril devrait atteindre 100 milliards de dollars

Anduril, l'une des plus grandes startups du secteur des technologies de défense aux États-Unis, se prépare pour un nouveau tour de table. Selon l'agence Reuters, qui cite ses sources, cette campagne de financement pourrait porter la valeur marchande de l'entreprise à près de 100 milliards de dollars. Cela représente presque le triple des chiffres de l'année dernière. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

En mai de cette année, l'entreprise a levé 5 milliards de dollars d'investissements et sa capitalisation s'élevait alors à 61 milliards de dollars. Le nouveau plan prévoit un processus en deux étapes : lors de la première étape, des fonds sont collectés aux prix actuels, et lors de la seconde, les investisseurs achètent des parts à une valorisation plus élevée. Les deux tranches devraient être clôturées d'ici la fin de l'année.

L'évolution de la guerre moderne et la hausse de la demande

Cette croissance fulgurante d'Anduril et de startups de technologie militaire similaires n'est pas un hasard. Les conflits armés dans le monde, en particulier au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, ont radicalement transformé le rôle des drones, des systèmes autonomes et de l'AI sur le champ de bataille moderne. La demande pour des systèmes « intelligents » bon marché et facilement remplaçables a considérablement augmenté par rapport au matériel traditionnel coûteux.

Selon les données, au cours du premier semestre de cette année, le volume des investissements en capital-risque injectés dans le secteur des technologies de défense a doublé pour dépasser 12 milliards de dollars. C'est nettement supérieur au chiffre de 10 milliards de dollars attiré par les startups du secteur tout au long de 2025. Anduril détient actuellement des contrats majeurs avec le Département de la défense des États-Unis, l'Armée de l'air, l'OTAN, ainsi que des pays comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Pologne.

L'ère des armes bon marché et efficaces

La nouvelle tendance du secteur est le passage à des équipements abordables et produits en masse, dits « attritable », c'est-à-dire dont la perte n'entraîne pas de dommages majeurs. D'autres entreprises comme Shield AI et Helsing attirent également des centaines de millions de dollars d'investissements dans cette direction. Par exemple, Ethan Thornton, le patron de Mach Industries, a souligné que le conflit en Ukraine a prouvé que les drones autonomes sont plus efficaces que les armes traditionnelles coûteuses.

Afin de renforcer sa chaîne de production, Anduril élargit également ses capacités de fabrication de propulseur solide pour moteurs de fusée. Le Pentagone soutient ces efforts et apporte une aide financière à l'entreprise pour surmonter les problèmes logistiques. Les revenus de l'entreprise continuent également de croître : en 2025, le chiffre d'affaires a doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,2 milliards de dollars.

Parmi les investisseurs d'Anduril figurent des fonds de renommée mondiale tels que Thrive Capital, Andreessen Horowitz et Founders Fund. De plus, le vice-président américain JD Vance est également l'un des premiers investisseurs de l'entreprise. Pour l'instant, les représentants d'Anduril ont refusé de faire des commentaires officiels concernant le nouveau tour de financement.