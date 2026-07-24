Un chien « démasque » un débiteur de pension alimentaire caché dans un canapé (vidéo)

À Nijni Novgorod, en Russie, un débiteur de pension alimentaire qui se cachait des huissiers a été retrouvé d'une manière inhabituelle. L'homme s'était caché à l'intérieur d'un canapé-lit, mais le comportement du chien de la maison a attiré l'attention des agents.

Selon le Service fédéral des huissiers de justice, la dette de pension alimentaire du citoyen recherché dépassait les 220 000 roubles.

Les huissiers ont inspecté la maison

D'après le service de presse du FSSP, les agents se sont rendus dans l'appartement où le débiteur était susceptible de se trouver.

Pendant l'inspection du logement, les huissiers ont remarqué un chien qui tournait sans cesse autour du canapé-lit. Le comportement inhabituel de l'animal a éveillé les soupçons quant à la présence de quelqu'un à l'intérieur du meuble.

« Le citoyen caché à l'intérieur du canapé-lit a été trouvé. Ne voulant pas quitter sa cachette, il s'agrippait de toutes ses forces à la structure », indique le communiqué.

L'homme ne voulait pas sortir du canapé

Lorsque les huissiers ont ouvert le canapé, il est apparu que l'homme recherché y était caché.

Selon le rapport, il a refusé de sortir volontairement et s'est accroché fermement à la structure du meuble. Les agents l'ont ensuite extrait de l'intérieur du canapé.

L'incident a également suscité l'intérêt sur les réseaux sociaux. Les internautes discutent en riant du fait que c'est en réalité le chien de la maison qui a indiqué l'emplacement du débiteur.

Le montant de la dette dépassait 220 000 roubles

Selon les données du FSSP, la dette de pension alimentaire de l'homme s'élevait à plus de 220 000 roubles .

Il a été placé sur la liste des personnes recherchées pour non-respect de ses obligations. Une fois retrouvé, le citoyen a été arrêté et interrogé.

Situation Information Lieu de l'incident Nijni Novgorod Type de dette Pension alimentaire Montant de la dette Plus de 220 000 roubles Lieu de dissimulation À l'intérieur du canapé-lit A « aidé » à trouver le citoyen Chien de compagnie

Risque d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison

Le service des huissiers de justice a indiqué que si l'homme ne payait pas sa dette, la question de sa responsabilité pénale pourrait être examinée.

Selon la déclaration du FSSP, si l'évasion du paiement de la pension alimentaire est confirmée, le citoyen pourrait encourir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an .

Cependant, le type et le montant de la peine définitive seront déterminés par le tribunal. Pour l'instant, la décision procédurale prise à l'encontre de l'homme n'a pas été entièrement divulguée.

Se cacher n'annule pas la dette

Éviter les paiements de pension alimentaire ou se cacher des huissiers n'annule pas les obligations du citoyen. Au contraire, cela peut aggraver le montant de la dette et entraîner des poursuites administratives ou pénales.

Dans l'incident de Nijni Novgorod, les plans du débiteur ont été contrecarrés non pas par les forces de l'ordre, mais d'abord par son propre chien.

Selon vous, le « héros » le plus inattendu de cette histoire a-t-il été le chien ? Laissez votre avis dans les commentaires.