Le club anglais de Liverpool continue de chercher un successeur digne de ce nom pour combler le vide qui sera laissé par la légende du club, Mohamed Salah. Selon les dernières informations, les Reds portent désormais leur attention sur Christian Pulisic, le meneur de jeu de l'équipe nationale américaine qui brille actuellement sous les couleurs du club italien de l'AC Milan. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien footballeur Jonathan Spector a qualifié Pulisic de véritable "cauchemar" pour les défenseurs adverses. C'est ce que rapporte Goal.com .

Christian Pulisic traverse actuellement la meilleure période de sa carrière en Serie A. L'ailier de 27 ans ne se contente pas d'être prolatif avec Milan, il est également devenu une pièce maîtresse du jeu offensif de l'équipe. Sa polyvalence et son efficacité dans différentes zones du terrain séduisent beaucoup le staff technique de Liverpool. La vitesse et la technique de Pulisic pourraient notamment s'avérer très utiles pour remplacer Salah sur l'aile droite.

Expérience en Premier League et nouvelles opportunités

Le championnat anglais n'est pas inconnu pour Pulisic. Il a défendu les couleurs de Chelsea pendant quatre ans et a remporté la Ligue des champions avec le club londonien. Cependant, chez les Blues, il n'a pas pu exprimer pleinement tout son potentiel et s'est souvent retrouvé sur le banc de touche. Son transfert à San Siro en 2023 a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière, où il est devenu un véritable leader.

Jonathan Spector souligne que le style de jeu de Pulisic correspond parfaitement à la tactique de contre-attaque rapide de Liverpool. "Il est très audacieux et n'a pas peur d'affronter directement les défenseurs. Pour un défenseur, faire face à un joueur aussi dynamique et agile est le pire des scénarios. Pulisic est très rapide sur le terrain et capable de prendre des décisions inattendues", déclare l'expert.

Possibilité de transfert et situation contractuelle

Des négociations sont actuellement en cours concernant le contrat de Pulisic avec Milan, mais aucun nouvel accord n'a encore été signé. Cette situation crée une opportunité favorable pour les grands clubs européens, dont Liverpool. Les Reds sont prêts à dépenser une somme importante pour combler le vide laissé par Mohamed Salah, et Pulisic apparaît comme l'un des candidats les plus adaptés.

Il est évident pour les supporters de Liverpool qu'il ne sera pas facile de remplacer Salah, car la star égyptienne est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Néanmoins, l'expérience de Christian Pulisic en Premier League, sa forme actuelle et sa créativité sur le terrain pourraient ouvrir une nouvelle ère à Anfield. Si le transfert se concrétise, ce sera également une nouvelle étape majeure pour le football américain.