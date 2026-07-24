Anthropic présente le modèle Opus 5 : plus puissant et plus abordable que Fable 5

Anthropic, l'une des startups leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement annoncé son dernier développement majeur : le modèle Opus 5. Ce nouveau modèle appartient à la gamme des modèles lourds de l'entreprise et se distingue des générations précédentes non seulement par sa vitesse, mais aussi par son efficacité économique. Selon les experts du secteur, Opus 5 devrait modifier l'équilibre du marché grâce à ses capacités techniques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Bien qu'Opus 5 soit plus petit en termes de taille que le modèle Fable 5, il a affiché des résultats impressionnants lors d'une série de tests de référence. Selon les données d'Anthropic, le nouveau modèle surpasse son « grand frère » Fable 5 sur de nombreux indicateurs de performance. Cela permet aux utilisateurs d'obtenir une productivité plus élevée pour un coût moindre.

Capacités techniques et système de sécurité

En présentant le nouveau modèle, Anthropic a souligné qu'Opus 5 est nettement plus performant dans la vérification de son propre travail et la correction d'erreurs. Par exemple, lors de tests de référence, le modèle a pu créer indépendamment un pipeline logiciel pour la vision par ordinateur (computer vision) à partir d'une requête incomplète. Cela démontre le niveau de perfectionnement du modèle dans l'exécution de tâches d'ingénierie complexes.

De plus, Opus 5 est exempt de nombreuses restrictions strictes qui limitaient les modèles précédents. Les nombreuses contraintes rencontrées par les utilisateurs avec le modèle Fable 5 ont été réduites de 85 % dans cette nouvelle version. Il est important de noter qu'Opus 5, contrairement à son prédécesseur Opus 4.8, n'est pas soumis à la politique de conservation des données de 30 jours. Il s'agit d'un aspect crucial pour les clients entreprises qui accordent une attention particulière à la confidentialité.

Cybersécurité et nouvelles fonctionnalités

Néanmoins, Anthropic a maintenu une approche prudente en matière de cybersécurité. Par exemple, Opus 5 ne peut pas être utilisé pour rechercher des vulnérabilités dans les codes binaires de logiciels, mais il autorise l'analyse de codes open source. L'entreprise explique que ces restrictions servent à empêcher l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins malveillantes, notamment pour mener des cyberattaques.

Une autre nouveauté importante est l'introduction d'une fonctionnalité bêta appelée Automatic Fallbacks. Grâce à cet outil, les utilisateurs de l'API peuvent recevoir une réponse d'un modèle moins puissant au lieu d'un message d'erreur si le filtre de sécurité est activé. Cela garantit le fonctionnement continu du système et améliore l'expérience utilisateur.

Rappelons qu'en juin, les modèles Mythos 5, Fable 5 et Sonnet 5 ont été présentés. Actuellement, dans la gamme Anthropic, seul le modèle léger Haiku attend son passage à la série 5. La sortie d'Opus 5 intensifiera sans aucun doute la concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle face à des géants comme OpenAI et Google.