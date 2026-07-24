Airbus veut créer son plus grand avion de ligne : une réponse directe au Boeing 777X

Le géant européen de l'aviation Airbus envisage de développer une version plus grande et plus spacieuse de l'A350, l'un de ses modèles les plus performants. Si ce projet se concrétise, le nouvel avion deviendra non seulement le plus grand biréacteur de l'histoire de l'entreprise, mais il concurrencera également directement le Boeing 777X proposé par la société américaine Boeing. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon les informations communiquées par Tufan Erginbilgich, PDG de Rolls-Royce, lors du salon aéronautique international de Farnborough, une décision finale sur ce nouveau projet est attendue dans l'année à venir. D'après les informations d'ixbt.com, Airbus prévoit d'augmenter considérablement la capacité en passagers en allongeant le fuselage de l'avion. Ce modèle, officieusement appelé A350-1100 ou A350-2000, succédera à l'actuelle version A350-1000.

Nouveau moteur et contraintes techniques

L'un des principaux enjeux du projet est le choix du moteur. Si une toute nouvelle motorisation est requise pour le nouvel appareil, son développement et ses tests pourraient prendre 6 à 7 ans. Dans ce cas, l'avion ne serait pas mis en service avant 2032. Airbus, souhaitant éviter des délais et des coûts excessifs, privilégie l'utilisation d'une version modernisée du moteur Rolls-Royce Trent XWB.

Selon les experts, l'allongement du fuselage pourrait réduire légèrement l'autonomie maximale (range) de l'avion. Cependant, les tendances actuelles du marché aérien montrent que pour les grandes compagnies aériennes, transporter plus de passagers sur un seul vol est plus important que la capacité à parcourir des distances ultra-longues. Cela est particulièrement utile pour les vols intensifs entre les plus grands hubs mondiaux.

Concurrence avec Boeing et demande du marché

Cette démarche d'Airbus revêt une importance stratégique. Boeing est sur le point de mettre en service sa nouvelle famille Boeing 777X. Airbus souhaite renforcer sa position sur ce segment et offrir aux clients une alternative. Le modèle A350-1100 luttera pour le leadership dans la catégorie des plus grands biréacteurs de ligne.

Il convient de noter que la famille Airbus A350 est déjà reconnue pour son efficacité énergétique et son confort. Récemment, la modification A350-1000ULR (Ultra Long Range) de la société a établi un record en parcourant 17 000 kilomètres sans escale pour le ravitaillement. Le nouveau projet se concentrera davantage sur la capacité maximale et l'efficacité économique que sur les distances record.

Ces nouvelles sont également importantes pour le marché aéronautique ouzbek, car les transporteurs nationaux modernisent constamment leur flotte. À l'avenir, il est naturel que le besoin de tels avions à grande capacité se fasse sentir pour les vols long-courriers au départ de hubs de transit majeurs comme Tachkent.