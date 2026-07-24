Des pièces d'or révèlent un secret maritime vieux de 30 ans

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Des pièces d'or révèlent un secret maritime vieux de 30 ans

Des scientifiques britanniques ont enfin élucidé un mystère de naufrage qui durait depuis près de 30 ans. Des chercheurs ont déterminé que l'épave découverte en 1995 près des côtes méridionales de l'Angleterre appartenait à un navire marchand néerlandais nommé Dom van Keulen ,

À l'époque, des plongeurs avaient trouvé au fond de la mer plus de 400 pièces d'or marocaines, mais le nom et l'origine du navire étaient restés inconnus. Selon de nouvelles recherches, le navire a fait voie d'eau et a coulé alors qu'il naviguait du Maroc vers les Pays-Bas en 1633 . Tous les membres de l'équipage ont survécu.

Cette recherche British Museum, Bournemouth University et South West Maritime Archaeology Group est le fruit de près de 30 ans de collaboration entre des scientifiques et des plongeurs. Des informations détaillées à ce sujet sont également fournies dans le livre récemment publié intitulé "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" .

Une collection de nombreuses pièces d'or anciennes, de bracelets et de bijoux.

Il s'avère que le navire transportait 150 sacs de gomme arabique, 64 sacs de salpêtre, 320 peaux de chèvre et 9 000 pièces d'or marocaines. Selon les scientifiques, une grande partie de la cargaison a été sauvée à l'époque, mais plus de 400 pièces sont restées au fond de la mer.

Les auteurs de l'étude ont souligné que ce sont précisément les pièces d'or marocaines qui ont joué un rôle décisif dans l'identification du navire. Ils ont également noté que la collaboration de longue date entre les experts des musées internationaux et les plongeurs a permis de trouver une « solution merveilleuse » à cette énigme historique.

Selon les experts, cette découverte prouve une fois de plus que de nombreux secrets précieux liés à l'histoire humaine sont encore cachés au fond des mers.

Dom van KeulenBritish MuseumUniversité de BournemouthMarocPays-Bas
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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