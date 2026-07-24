Bosgame présente un mini-PC abordable doté du processeur Intel Core 3 304

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Bosgame présente un mini-PC abordable doté du processeur Intel Core 3 304

À l'heure où la compacité et l'efficacité énergétique gagnent du terrain sur le marché des technologies informatiques, Bosgame a présenté son nouveau mini-PC E6 ECO. Cet appareil est l'un des premiers à être équipé du processeur de nouvelle génération Intel Core 3 304 (famille Wildcat Lake), attirant l'attention par son prix abordable et ses dimensions qui tiennent dans la paume de la main. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Compte tenu de la concurrence accrue dans le segment des appareils compacts, le modèle Bosgame E6 ECO est considéré comme une solution idéale pour le travail de bureau, les études et les tâches multimédias. Le lancement officiel des ventes est prévu pour le 15 août et son prix de départ sera d'environ 380 dollars. Cela pourrait devenir une offre « anti-crise » unique sur le marché actuel des composants coûteux.

Capacités techniques et performances

Le cœur de l'appareil, le processeur Intel Core 3 304, dispose de cinq cœurs : un cœur hautes performances Cougar Cove et quatre cœurs économes en énergie Darkmont. La fréquence d'horloge maximale atteint 4,3 GHz. Selon ixbt.com, la consommation d'énergie de base du processeur n'est que de 15 W, ce qui garantit que l'appareil ne surchauffe pas et économise de l'électricité.

Un cœur Xe3 intégré cadencé à 2,3 GHz se charge des tâches graphiques. De plus, conformément aux tendances modernes, le processeur est équipé d'un accélérateur neural (NPU) d'une performance de 15 TOPS. Cela permet un fonctionnement rapide des algorithmes plus simples basés sur l'intelligence artificielle.

Mémoire et interfaces de connexion

Le Bosgame E6 ECO est doté des spécifications techniques suivantes :

  • 12 GB de mémoire vive (standard LPDDR5X) ;
  • Un lecteur SSD PCIe 3.0 NVMe d'une capacité de 512 GB ;
  • Des modules de communication sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 ;
  • Le système d'exploitation Windows 11 préinstallé.
Les dimensions de l'appareil ne sont que de 129 x 128 x 44 mm, ce qui ne prend pratiquement pas de place sur le bureau. Le système de refroidissement se compose de deux caloducs en cuivre et d'un ventilateur compact, garantissant un fonctionnement stable lors des tâches plus exigeantes.

Côté connectivité, le mini-PC est équipé de ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C. Le port USB-C, dont la vitesse de transfert de données atteint 10 Gbps, prend en charge les technologies DisplayPort Alt Mode et Power Delivery. Cela permet à l'utilisateur de connecter simultanément trois moniteurs 4K (60 Hz). Un second emplacement M.2 2242 PCIe 4.0 est également disponible pour étendre le stockage.

Sur le marché ouzbek, ce type d'appareils compacts est généralement populaire auprès des agences gouvernementales, des centres de formation et des représentants de petites entreprises. Grâce à sa compacité et à ses ports modernes, le Bosgame E6 ECO peut remplacer avec succès les anciens boîtiers encombrants.

IntelBosgameMini-PCTechnologieWildcat Lake
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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