Rodri souhaite signer au Real Madrid : son prix est déjà connu

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Rodri souhaite signer au Real Madrid : son prix est déjà connu

«Manchester City» Le milieu de terrain Rodri a l'intention de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Selon les rapports, le footballeur espagnol ne souhaite pas prolonger son contrat actuel et se serait également mis d'accord avec son club sur le montant d'un éventuel transfert.

Cependant, aucune information n'indique pour le moment que le Real Madrid ait formulé une offre officielle ou que les clubs aient entamé des négociations directes.

Rodri refuse un nouveau contrat

Selon le média El Debate, le milieu de terrain de 30 ans n'a pas l'intention de prolonger sa collaboration avec «Manchester City».

Son contrat actuel est valable jusqu'à l'été 2027 . Si aucun nouvel accord n'est signé, le club anglais risque de devoir le vendre moins cher plus tard ou de le perdre gratuitement à l'expiration de son contrat.

Le principal souhait de Rodri serait de retourner en Espagne et de jouer pour le Real Madrid.

L'indemnité de transfert pourrait atteindre 50 millions d'euros

Selon la source, Rodri aurait trouvé un accord avec «Manchester City» pour que le prix de son transfert potentiel ne soit pas artificiellement gonflé.

L'accord pourrait se présenter comme suit :

Type de paiement

Montant

Indemnité de transfert de base

45 millions d'euros

Bonus potentiels

5 millions d'euros

Valeur totale

Jusqu'à 50 millions d'euros

Ce montant correspond également à la valeur marchande estimée du joueur indiquée sur le portail Transfermarkt. Le portail évalue Rodri à environ 50 millions d'euros .

Pourquoi City pourrait-il accepter de baisser son prix ?

Le fait qu'il ne reste qu'un an de contrat à Rodri pourrait peser sur le montant du transfert.

Si le milieu de terrain refuse catégoriquement de signer un nouveau bail, il est fort probable que vendre Rodri dès maintenant devienne l'option la plus judicieuse sur le plan financier pour Manchester City.

Néanmoins, les informations concernant les 45 millions d'euros et les bonus ne sont pas encore officiellement confirmées. Le prix final dépendra de l'offre du Real Madrid et de la position du club anglais.

33 matchs disputés la saison dernière

La saison dernière, Rodri a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester City.

Le milieu espagnol a inscrit 2 buts lors de ces matchs. Son rôle principal a consisté à lancer les attaques de l'équipe, à contrôler le milieu de terrain et à assurer l'équilibre entre la défense et l'attaque.

Sa sérénité ballon au pied et sa capacité à dicter le rythme du jeu font de lui une cible de choix pour le Real Madrid.

Le transfert n'est pas encore officialisé

Bien que des informations circulent sur le désir de Rodri de rejoindre le Real Madrid et sur son prix potentiel, l'opération n'a pas encore été bouclée.

Trois étapes cruciales restent à franchir pour que le transfert se réalise :

  • Que le Real Madrid formule une offre officielle au joueur ;

  • Que les conditions personnelles soient convenues avec Rodri ;

  • Que les deux clubs parviennent à un accord sur l'indemnité de transfert.

Si les négociations s'ouvrent, l'avenir de Rodri pourrait devenir l'un des feuilletons les plus suivis du prochain mercato estival.

Selon vous, Rodri peut-il renforcer encore davantage le milieu de terrain du Real Madrid ? Partagez votre avis dans les commentaires.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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