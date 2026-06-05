SpaceX améliore le système Mechazilla : de nouveaux rails légers installés sur la tour

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SpaceX améliore le système Mechazilla : de nouveaux rails légers installés sur la tour

SpaceX continue d'améliorer les énormes « baguettes » mécaniques (chopsticks) — le système Mechazilla — situées sur les tours de lancement du spatioport Starbase. Selon les dernières informations, les rails de ce système seront remplacés par de nouvelles structures plus légères avec des trous circulaires spéciaux pour réduire le poids sans compromettre la résistance. Ixbt.com rapporte .

Les rails sur les bras de Mechazilla font partie de l'amortisseur mobile. Ils agissent comme des amortisseurs pour dissiper l'énergie de la fusée à l'atterrissage. Mechazilla est le surnom de la tour de lancement Starship, qui se compose de deux bras robotiques géants conçus non seulement pour empiler la fusée, mais aussi pour attraper le booster Super Heavy en plein vol.

Au lieu d'atterrir sur des pieds de support, la fusée reste en suspension à côté de la tour, et les « baguettes » la saisissent à des points spéciaux sur le fuselage. Cette technologie permet une préparation rapide de l'étage pour un nouveau vol, économise du poids en éliminant les pieds lourds et réduit considérablement les coûts de lancement. La première capture réussie a eu lieu le 13 octobre 2024 lors de la mission Flight 5.

Actuellement, Super Heavy Booster 20 et Ship 20 sont en préparation pour le prochain vol au spatioport Starbase au Texas. Ces fusées lanceront la nouvelle génération de satellites Starlink en orbite, ce qui aidera à augmenter la bande passante du réseau mondial plusieurs fois.

SpaceXStarshipMechazillaStarbaseElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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