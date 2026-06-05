Hisense présente un smartphone E-Ink unique pour les passionnés de lecture

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Hisense présente un smartphone E-Ink unique pour les passionnés de lecture

Hisense a commencé à susciter l'intérêt pour son nouveau smartphone E-Ink de la série A10 et a officiellement confirmé son retour sur le segment des écrans à encre électronique. Le teaser publié par l'entreprise souligne que l'appareil a été développé pendant trois ans et possède un boîtier nettement plus fin que les modèles précédents. Selon Ixbt.com rapporte .

Le design final et les spécifications techniques complètes de l'appareil restent secrets pour l'instant. Le nouveau modèle devrait être le digne successeur du smartphone Hisense A9, sorti en 2022 et qui avait suscité un grand intérêt à l'époque. Pour rappel, le modèle A9 était équipé d'un écran E-Ink de 6,1 pouces avec une densité de 300 ppi et était principalement conçu pour la lecture et le traitement de texte.

Selon des sources non officielles, le nouveau modèle Hisense A10 pourrait être équipé d'un panneau Carta 1300 de 7 pouces. L'appareil serait propulsé par un processeur Snapdragon, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De plus, une batterie de 4500 mAh est attendue pour assurer une longue autonomie.

HisenseSmartphoneE-InkTechnologieSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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