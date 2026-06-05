Lancement des ventes des téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED 2026 en Russie

Xiaomi a officiellement présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED 2026 sur le marché russe. La nouvelle série est proposée en tailles d'écran de 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. Les appareils arborent un boîtier gris foncé et des cadres ultra-fins, l'écran occupant jusqu'à 98 % de la façade. Selon Ixbt.com rapporte .

La technologie QD-Mini LED utilisée dans les téléviseurs assure un contraste profond, une luminosité élevée et une reproduction précise des couleurs. La luminosité maximale atteint 1200 nits, et la gamme de couleurs couvre 94 % de la norme DCI-P3. De plus, tous les modèles prennent en charge HDR10+, HLG et le mode Filmmaker.

Pour les passionnés de jeux vidéo, la fréquence de rafraîchissement peut atteindre 288 Hz dans un mode spécial. La technologie Dolby Vision est également disponible sur les grands modèles de 85 et 98 pouces. Côté audio, toutes les versions sont équipées de deux haut-parleurs de 15 watts, Dolby Audio et DTS:X, tandis que les modèles haut de gamme disposent de Dolby Atmos.

Parallèlement aux nouveaux téléviseurs, il a été annoncé que les ventes de l'aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro avaient également commencé. En termes de prix, le modèle de 55 pouces est estimé à environ 50 000 roubles, tandis que la version la plus grande de 98 pouces coûte environ 250 000 roubles.