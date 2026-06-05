L'impact d'une puissante éruption solaire atteint la Terre

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L'impact d'une puissante éruption solaire atteint la Terre

Un nuage de plasma formé à la suite de puissantes éruptions solaires survenues le 3 juin a atteint la Terre. Selon les données des scientifiques de l'Institut de recherche spatiale et de l'Institut de physique solaire-terrestre de l'Académie russe des sciences, les indicateurs initiaux se sont révélés beaucoup plus doux que prévu. Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, seule la bordure du nuage de plasma a effleuré notre planète pour l'instant, tandis que son noyau principal est passé sur le côté. Une image plus claire de l'évolution de la situation devrait apparaître dans les prochaines heures.

Auparavant, une tempête géomagnétique forte et prolongée de niveau G3-G4 était prévue sur Terre en raison d'impacts successifs de plusieurs nuages de plasma. Bien que la situation actuelle soit plus faible que prévu, les scientifiques avertissent qu'elle pourrait changer.

Il a été rapporté que trois éruptions majeures ont été enregistrées simultanément sur le Soleil le 3 juin — M9.3, M7.7 et une éruption extrêmement puissante de classe X1.0. Chacune ayant été observée avec une éjection de matière vers la Terre, la probabilité d'une perturbation accrue de la magnétosphère subsiste.

SoleilTempête GéomagnétiqueEspaceAstronomiePhénomènes Naturels
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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