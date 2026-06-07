Starship V3 plus puissant : SpaceX met en évidence les différences entre les pas de tir

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Starship V3 plus puissant : SpaceX met en évidence les différences entre les pas de tir

La comparaison des vols de Starship lancés depuis deux pas de tir différents du spatioport Starbase montre clairement à quelle vitesse SpaceX affine ses technologies. Lors des premiers lancements depuis le Pad 1, d'immenses nuages de poussière brun foncé et de fragments de béton s'élevaient dans le ciel. La puissance sans précédent de la fusée Super Heavy a littéralement soufflé le sol, dispersant la terre et les débris à des dizaines de mètres en raison de l'érosion. Selon Ixbt.com rapporte .

Le dernier lancement depuis le Pad 2 avait une apparence totalement différente. D'épaisses nuées de vapeur blanche ont remplacé les panaches de poussière sale. Cela a été rendu possible grâce à un système efficace de déluge d'eau et à de nouveaux canaux de flamme. Le système réduit la température de la flamme, amortit les ondes de choc et protège la surface en béton. En conséquence, le pas de tir subit des dommages minimes et le lancement est beaucoup plus propre sur le plan environnemental.

Les ingénieurs de SpaceX ont considérablement rénové l'infrastructure : les plaques ont été renforcées, le flux d'eau optimisé et de nouveaux matériaux utilisés. Cela permet moins de destruction, une récupération plus rapide et des lancements de Starship plus fréquents. Des images de drone capturées par RGV Aerial Photography ont confirmé que le Pad 2 (Pad B) est resté dans un état presque parfait après le vol, avec seulement quelques écaillures de peinture observées.

Actuellement, SpaceX reconstruit entièrement le légendaire premier pas de tir de Starbase pour l'adapter aux nouvelles normes. Parallèlement, le Super Heavy Booster B20 subit des tests cryogéniques. Le 13e vol de la fusée est attendu dans les prochains mois, et d'ici la fin de l'année, Starship devra prouver sa réutilisabilité totale, abaissant les coûts de transport de fret à un niveau inférieur à celui du fret aérien.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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