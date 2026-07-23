Al-Hilal prépare une nouvelle bombe sur le marché des transferts : Ousmane Dembélé en route vers l'Arabie saoudite

Le club saoudien d'Al-Hilal s'apprête à surprendre une nouvelle fois le monde du football avant la fermeture du mercato estival. Les dirigeants de Riyad ont entamé les premières démarches pour le transfert d'Ousmane Dembélé, ailier du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Si cet accord se concrétise, la Saudi Pro League devrait accueillir une nouvelle star mondiale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations du célèbre journaliste sportif Sacha Tavolieri, la direction d'Al-Hilal a déjà pris contact avec l'agent du joueur. Actuellement, le club attend l'accord du milieu offensif de 27 ans. Si Ousmane Dembélé manifeste un intérêt pour le projet, la partie saoudienne prévoit d'entamer des négociations officielles avec le club parisien.

Puissance financière et nouveaux objectifs

La stabilité financière d'Al-Hilal permet au club de réaliser de tels transferts d'envergure. Pour rappel, 70 % des actions du club appartiennent au prince Al-Waleed bin Talal, tandis que les 30 % restants sont contrôlés par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite. Cette puissance financière permet à l'équipe d'attirer les meilleurs joueurs du monde entier.

Le club ne compte pas se limiter à Ousmane Dembélé pour renforcer son effectif. Il a été rapporté précédemment que le club menait également des négociations avec le talent néerlandais Crysencio Summerville. Cependant, l'arrivée d'un joueur expérimenté et renommé comme Dembélé augmenterait sans aucun doute le prestige de l'équipe en Ligue des champions de l'AFC et dans le championnat national.

Un nouveau défi pour Dembélé

Ousmane Dembélé a réussi à s'imposer au sein du Paris Saint-Germain la saison dernière. Sous la direction de Luis Enrique, il est devenu l'une des figures clés de l'équipe. Malgré cela, les offres astronomiques venant d'Arabie saoudite font réfléchir même les stars évoluant dans les plus grands clubs européens.

Les actions d'Al-Hilal sont également suivies de près par les fans de football, car ce club est considéré comme l'un des plus puissants de la région et affronte fréquemment nos représentants lors des tournois continentaux. Le transfert d'un ailier rapide comme Ousmane Dembélé vers le championnat saoudien porterait la compétitivité de la ligue à un niveau supérieur.

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de déclaration officielle à ce sujet. Mais à l'approche de la fermeture du mercato, Al-Hilal devrait tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Si le transfert se réalise, il deviendra l'un des accords les plus retentissants de cet été.