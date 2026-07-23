Poco F9 Pro et Ultra : batterie de 10 000 mAh et caméras de 200 MP attendues

La marque Poco, connue sur le marché des smartphones pour ses flagships abordables, prépare une nouvelle révolution technologique. De nouvelles certifications apparues dans la base de données GSMA ont officiellement confirmé le développement des modèles Poco F9 Pro et Poco F9 Ultra. Ces appareils devraient établir de nouveaux standards industriels non seulement en termes de performances, mais aussi d'autonomie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les publications ixbt.com et XimiTime, l'analyse du code logiciel MI Code a clarifié les caractéristiques techniques des nouveaux flagships. Le point le plus surprenant est que le modèle Poco F9 Ultra pourrait être équipé d'une batterie record de 10 000 mAh. Sa version plus compacte, le Poco F9 Pro, disposera d'une batterie de 8000 mAh. Ces chiffres sont deux fois supérieurs à la capacité de 5000 mAh habituelle des smartphones modernes.

Capacités techniques et innovations d'affichage

La partie matérielle des appareils devrait également être au plus haut niveau. Selon les informations, les deux modèles fonctionneront avec le futur chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) de Qualcomm . Cela garantira non seulement l'efficacité énergétique des smartphones, mais aussi une vitesse élevée dans les jeux et applications les plus exigeants.

Des changements majeurs sont également attendus au niveau de l'écran. Les smartphones seront équipés de dalles AMOLED produites par TCL. Le plus remarquable est que le taux de rafraîchissement pourrait atteindre 185 Hz. Il s'agit d'un indicateur supérieur à celui de nombreux smartphones gaming actuels, assurant une fluidité extrême de l'interface.

Caméra et vitesse de charge

Pour les amateurs de photographie, les ingénieurs de Poco préparent un capteur principal de 200 mégapixels. Ce capteur, attendu sur les deux modèles, offrira une haute résolution et des capacités étendues pour la photographie de nuit. De plus, les appareils prendront en charge la charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W, permettant de recharger ces batteries massives en peu de temps.

L'arrivée des nouveaux appareils de la gamme Poco F9 sur le marché international est confirmée par les documents de certification. Bien que la présentation soit prévue pour le second semestre 2026, leur passage en certification montre que le processus de préparation avance rapidement.

En conclusion, le Poco F9 Pro et l'Ultra pourraient résoudre l'un des plus gros problèmes du marché des smartphones, l'autonomie, grâce à leurs batteries massives. Ces solutions technologiques renforceront sans aucun doute la position de la marque sur le segment des flagships.