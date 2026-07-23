Spécial IA : Le premier PC Framework au monde avec 192 GB de RAM

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Spécial IA : Le premier PC Framework au monde avec 192 GB de RAM

Framework, connu pour ses appareils modulaires, a présenté son nouveau PC Framework Desktop. Cet appareil est devenu le premier ordinateur personnel équipé du processeur 16 cœurs le plus puissant, le AMD Ryzen AI Max+ Pro 495, et d'une capacité record de 192 GB de RAM. Cette nouveauté est une étape importante non seulement pour les passionnés de matériel, mais aussi pour les professionnels travaillant avec des modèles d'intelligence artificielle (IA). C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte ceci.

Le processeur Ryzen AI Max+ Pro 495, cœur du nouveau modèle, fonctionne à une fréquence d'horloge allant jusqu'à 5,2 GHz. En ce qui concerne les graphismes, selon ixbt.com, l'appareil est équipé d'un Radeon 8065S basé sur l'architecture RDNA 3.5. Ce cœur graphique intégré dispose de 40 unités de calcul, ce qui en fait la solution graphique la plus performante proposée actuellement par AMD. Les fabricants soulignent que l'ordinateur permet de jouer confortablement aux jeux modernes en Full HD sans carte graphique dédiée.

Capacités d'intelligence artificielle locale

La principale caractéristique du modèle Framework Desktop est sa mémoire vive LPDDR5x de 192 GB. Une telle capacité permet aux utilisateurs d'exécuter de grands modèles de langage (LLM) directement sur l'ordinateur sans recourir à des services cloud. Par exemple, le système peut traiter sans problème des modèles complexes comme DeepSeek-V4-Flash dans une configuration Q8.

Cet ordinateur est principalement destiné aux développeurs, aux créateurs de contenu et aux ingénieurs en analyse de données. Pour les spécialistes, de tels appareils sont essentiels, car l'entraînement et l'utilisation de modèles d'IA sur des serveurs locaux ou des appareils personnels jouent un rôle crucial dans la sécurité des données.

Prix et perspectives du marché

La nouvelle configuration devrait être nettement plus chère que les versions précédentes. Actuellement, le modèle avec un processeur Ryzen AI Max+ 395 et 128 GB de RAM est vendu à 3449 dollars. À titre de comparaison, en février 2025, ce modèle était évalué à 1999 dollars. Framework a expliqué cette forte hausse des prix par l'augmentation du coût des composants de mémoire vive sur le marché mondial.

Bien que le prix officiel de la version haut de gamme avec 192 GB de RAM n'ait pas encore été dévoilé, les experts estiment qu'il dépassera les 4000 dollars. La date de début des ventes devrait également être annoncée prochainement. Le Framework Desktop se distingue par sa structure modulaire, ce qui signifie que les utilisateurs pourront mettre à jour ou réparer chaque pièce de l'appareil de manière indépendante à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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