Le géant du marché des semi-conducteurs, Intel, procède à de nouvelles réductions au sein de l'une de ses divisions les plus rentables, le Data Center Group. Cette unité est responsable de la production des processeurs serveurs Xeon et des équipements pour l'infrastructure d'intelligence artificielle (AI). La direction de l'entreprise a justifié cette décision par l'optimisation des effectifs nécessaire au développement à long terme de l'activité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans une déclaration officielle transmise au journal The Oregonian, des représentants d'Intel ont confirmé que les changements organisationnels s'inscrivent dans la stratégie globale de l'entreprise. Bien que la société n'ait pas révélé le nombre exact d'employés licenciés, elle a souligné que ce processus n'affecterait pas les engagements envers les clients ni les feuilles de route (roadmaps) de production des produits.

Revenus en hausse, mais concurrence intense

Il est intéressant de noter que ces réductions interviennent alors que les indicateurs financiers de la division Data Center se sont améliorés. Selon les résultats du dernier trimestre, cette unité a généré 5 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'année précédente. La demande croissante pour les processeurs Xeon, largement utilisés dans les systèmes d'intelligence artificielle, est citée comme la cause principale de cette croissance.

Cependant, malgré des résultats financiers positifs, Intel n'a pas encore été en mesure de proposer des accélérateurs AI capables de rivaliser avec les processeurs graphiques (GPU) de NVIDIA. Cela conduit l'entreprise à perdre des parts de marché dans l'un des segments les plus prometteurs. Selon les données d'iXBT.com, c'est précisément ce facteur qui a contraint l'entreprise à revoir ses coûts.

Stratégie de restructuration mondiale

Ces réductions font partie d'une transformation à grande échelle qu'Intel prévoit de terminer d'ici mars 2025. L'entreprise prévoit de réduire son effectif total à environ 75 000 personnes d'ici la fin de l'année. Cette stratégie vise à réduire les coûts et à simplifier la structure de l'entreprise, avec Lip-Bu Tan parmi les responsables de son exécution.

À l'avenir, Intel souhaite concentrer ses efforts sur les priorités suivantes :

Expansion de la production basée sur le processus technologique Intel 18A ;

Développement de l'activité de fabrication de semi-conducteurs sous contrat (foundry) ;

Augmentation des ventes de processeurs Xeon destinés à l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Sur le marché ouzbek, les produits Intel occupent également une place de leader parmi les solutions serveurs. Les processeurs Xeon sont largement utilisés dans les centres de données locaux et les projets informatiques gouvernementaux. Par conséquent, les changements structurels mondiaux de l'entreprise et sa nouvelle gamme de produits pourraient également influencer les mises à jour technologiques régionales à l'avenir.