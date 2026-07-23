Samsung présente la nouvelle génération de montres connectées Galaxy Watch 9 : les principales nouveautés

Le géant technologique sud-coréen Samsung a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de montres connectées, le modèle Galaxy Watch 9. Cet appareil a été considérablement amélioré, non seulement en termes de design, mais aussi au niveau des capacités techniques internes et des fonctionnalités d'AI. Selon Ixbt.com, la nouvelle montre offre des indicateurs plus précis pour le suivi de la santé de l'utilisateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La Galaxy Watch 9 est proposée, comme à l'accoutumée, dans des boîtiers en aluminium de 40 mm et 44 mm. Bien que l'apparence extérieure soit restée inchangée, l'entreprise a décidé de renouveler les bracelets. Ils sont désormais fabriqués en silicone souple avec une structure respirante, ce qui évite toute gêne lors d'un port prolongé. Le poids de l'appareil varie de 31,5 grammes à 34 grammes selon la taille, ce qui le rend très léger pour un usage quotidien.

Écran et puissance technique

L'un des aspects les plus remarquables du nouveau modèle est sa luminosité. L'écran Super AMOLED est protégé par un verre saphir et sa luminosité maximale atteint 3000 nits. Cela permet de lire facilement les informations même en plein soleil. L'appareil est équipé du processeur phare Snapdragon Wear Elite, soutenu par 2 GB de RAM et 32 GB de stockage interne.

Des progrès ont également été réalisés en matière d'efficacité énergétique. La version 44 mm est équipée d'une batterie de 445 mAh, tandis que le modèle plus petit dispose d'une capacité de 390 mAh. Le fabricant affirme que la montre peut fonctionner jusqu'à 40 heures en autonomie avec la fonction Always-On Display désactivée. L'appareil prend également en charge la technologie de charge sans fil rapide.

Santé et capacités d'AI

Samsung a mis l'accent cette fois-ci sur le système de suivi de la santé. La nouvelle fonction Vitals analyse la fréquence cardiaque, la température corporelle, le taux d'oxygène dans le sang et la fréquence respiratoire pendant le sommeil. Après sept jours de suivi, le système crée un profil personnel de l'utilisateur et alerte en cas de changements inhabituels. De plus, la fonction Fitness Index fournit des recommandations d'entraînement basées sur des paramètres tels que la composition corporelle, l'endurance et la flexibilité.

Grâce à la technologie Galaxy AI, la nouvelle fonction Raise to Talk a été ajoutée. Désormais, l'utilisateur n'a plus besoin d'appuyer sur des boutons pour solliciter l'assistant vocal Google Gemini ; il suffit de lever le poignet et de parler. Cela permet de répondre aux messages, de contrôler la musique et de lancer des applications. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Wear OS 7 avec l'interface One UI 9 Watch.

Normes de résistance à l'eau 5 ATM et IP68 ;

Certification de résistance militaire MIL-STD-810H ;

GPS double fréquence et module NFC ;

Disponibilité des versions Bluetooth et LTE ;

Compatibilité avec Android 13 et versions ultérieures.

L'arrivée de cet appareil sur le marché est attendue dans les prochains mois. Les montres connectées de la marque Samsung sont devenues très populaires dans notre région grâce à leur écosystème et leur interface conviviale, et il ne fait aucun doute que ce nouveau modèle suscitera un grand intérêt parmi les amateurs de gadgets technologiques.