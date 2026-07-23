Rolls-Royce se prépare à tester le moteur de son avion de combat de nouvelle génération

Une étape cruciale dans la vérification de la conception du moteur destiné à l'avion de combat de nouvelle génération a été franchie dans le cadre du projet Global Combat Air Programme (GCAP), mené en collaboration par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. Ces analyses, réalisées par les ingénieurs de Rolls-Royce, Avio Aero et IHI Corporation, rapprochent le projet des essais au sol à grande échelle, rapporte le site ixbt.com. rapporte le site.

L'objectif principal de ce projet est de créer une unité de puissance capable non seulement de fournir une poussée élevée, mais aussi de générer une grande quantité d'énergie électrique et une capacité de refroidissement nécessaires aux capteurs modernes et aux systèmes d'armement avancés. Selon les experts, l'électronique complexe à bord des avions de combat de sixième génération exige davantage de ressources que les moteurs traditionnels.

Collaboration technologique et approche numérique

Au cours du processus de préparation, les ingénieurs des trois pays ont effectué plus de 100 tests complexes sur des composants individuels du moteur. Sur la base des données recueillies, la conception finale de l'unité de puissance a été affinée. Actuellement, le processus de fabrication de certains composants du moteur a débuté dans tous les pays partenaires.

Le démonstrateur de moteur en cours de création servira à réduire les risques techniques futurs. Il permettra également de tester en pratique les méthodes d'ingénierie, les outils numériques et les processus technologiques qui seront utilisés dans la production en série. Un centre spécial, le Collaboration Hub, a été créé à Reading, au Royaume-Uni, pour coordonner ces processus.

La prochaine étape consistera à effectuer des essais au sol du démonstrateur à grande échelle. Au cours de ces tests, la stabilité opérationnelle de l'unité de puissance, son potentiel de production d'énergie électrique et sa capacité à gérer les charges thermiques du futur avion seront étudiés en détail. Cela revêt une importance cruciale pour le succès global du projet.

Actuellement, le programme GCAP soutient près de 9 000 emplois dans le secteur aérospatial au Royaume-Uni, en Italie et au Japon. La mise en œuvre réussie du projet augmentera non seulement la puissance de l'aviation militaire, mais renforcera également le leadership des pays participants dans le domaine des hautes technologies.