Emirates refuse de réceptionner les Boeing 777-9

Emirates, l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde, a renoncé à ses plans d'achat des dix premiers Boeing 777-9 produits par la corporation Boeing. Lors du salon aéronautique de Farnborough, le président d'Emirates, Tim Clark, a officiellement confirmé la décision de ne pas accepter ces appareils. Cette décision souligne la complexité de la situation entourant l'un des projets les plus attendus du marché de l'aviation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'agit d'avions assemblés entre 2019 et 2021. Selon les plans initiaux, ces appareils devaient être mis en service en avril 2020. Cependant, en raison des retards accumulés sur plusieurs années dans le programme Boeing 777X, ces avions auront au moins huit ans d'histoire avant d'atteindre le client. Selon Tim Clark, ces machines nécessiteraient une modernisation trop importante et coûteuse pour répondre aux exigences techniques actuelles.

"Matière première pour boîtes de conserve"

Le dirigeant de la compagnie aérienne a critiqué la direction de Boeing avec des déclarations inattendues et tranchantes. Il a souligné que ces avions, issus des premières étapes de production, sont aujourd'hui obsolètes. Tim Clark a même plaisanté en disant que ces appareils ne pourraient intéresser que l'entreprise Heinz. Selon lui, ces avions ne pourraient être utilisés que comme ferraille pour fabriquer des "boîtes de conserve pour haricots".

Selon ixbt.com, Boeing recherche actuellement de nouveaux acheteurs pour ces dix avions. Cependant, la situation réelle du marché montre qu'il est presque impossible de les vendre. Clark estime que si le prix de chaque avion n'est pas réduit à 10 millions de dollars, personne n'achètera une technologie avec une configuration aussi obsolète. À titre de comparaison, le prix catalogue des nouveaux Boeing 777-9 se chiffre en centaines de millions de dollars.

Problèmes techniques et projets futurs

Des sources industrielles indiquent que la conception du Boeing 777X a été modifiée à plusieurs reprises au cours du processus de développement. En conséquence, les premiers exemplaires assemblés sont tellement en retard par rapport aux normes actuelles qu'ils nécessiteraient une refonte majeure. La corporation Boeing avait déjà admis que la modernisation de tels appareils coûterait des milliards de dollars. Il a même été révélé que l'un des premiers exemplaires destinés à Emirates a été jugé inefficace sur le plan économique et a été récemment mis au rebut.

Néanmoins, Emirates n'a pas l'intention de quitter totalement le programme 777X. Selon Tim Clark, la version actuelle de l'avion est nettement supérieure aux premiers exemplaires : elle dispose d'une masse maximale au décollage plus élevée et de moteurs beaucoup plus puissants. La compagnie aérienne prévoit de réceptionner le premier Boeing 777-9 dans sa configuration mise à jour au cours du deuxième trimestre 2027.

Dans les mois à venir, la coopération entre Boeing et Emirates entrera dans une nouvelle phase. En septembre, l'un des prototypes du 777X sera acheminé à Dubaï. L'avion y sera soumis à des tests dans des conditions climatiques extrêmement chaudes. Cela revêt une importance capitale pour les régions au climat chaud, car la durabilité des avions de nouvelle génération est déterminée précisément lors de tels essais.