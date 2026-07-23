Un événement historique a eu lieu dans le domaine des énergies renouvelables : le convertisseur d'énergie houlomotrice C4, développé par la société suédoise CorPower Ocean, est devenu le premier au monde à recevoir la certification internationale DNV. Ce document est considéré comme l'étalon-or pour les projets d'énergie marine, confirmant non seulement l'efficacité de la technologie, mais aussi sa sécurité dans des conditions extrêmes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le processus de certification a duré 7 ans. Durant cette période, les experts ont testé la structure de l'appareil, le processus de fabrication, la durabilité des matériaux et, surtout, sa capacité à résister à de fortes tempêtes. Selon Patrik Möller, PDG de CorPower Ocean, cette certification transforme l'énergie houlomotrice d'une simple idée prometteuse en une solution commerciale pouvant être financée par de grands investisseurs.

Miracle technologique : le principe de la « valve cardiaque »

L'appareil C4 est une immense bouée en forme de goutte d'eau, d'un diamètre de 9 mètres, d'une hauteur de 18 mètres et pesant près de 100 tonnes. Il est fixé au fond marin à l'aide d'un câble spécial. Lorsque les vagues soulèvent l'appareil, le câble le tire vers le bas. Ce mouvement de va-et-vient actionne le générateur via un système d'engrenages et de réducteurs, et l'électricité produite est transmise au rivage par des câbles sous-marins.

La clé du succès du projet est un système unique appelé WaveSpring. Les développeurs le comparent au fonctionnement d'une valve cardiaque humaine. Habituellement, lorsque le mouvement des vagues est amorti, ce système l'amplifie. Par exemple, avec des vagues de 1 mètre de haut, l'amplitude de mouvement de la bouée est augmentée jusqu'à 3 mètres, ce qui augmente considérablement la quantité d'énergie produite.

Résilience aux catastrophes naturelles et projets futurs

Lors de tempêtes violentes, le système passe automatiquement en mode inverse, réduisant ainsi la charge sur la structure. Cette technologie a prouvé sa viabilité au large des côtes portugaises. Le prototype, testé depuis 2023, a survécu sans aucun dommage à la tempête Domingos, dont les vagues ont atteint 18,5 mètres. C'est précisément cet indicateur qui a été le facteur clé pour les experts de DNV lors de l'octroi de la certification.

Actuellement, CorPower Ocean se prépare à déployer cette technologie à grande échelle. Selon le plan, entre 2027 et 2029, les premières centrales houlomotrices commerciales, composées de dizaines de bouées de ce type, seront mises en service au large des côtes du Portugal et de l'Écosse. Cela garantira que l'énergie houlomotrice occupe sa place dans le bilan énergétique mondial, aux côtés de l'énergie solaire et éolienne.

Selon les informations d'Ixbt.com, ce projet devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie marine. Bien que cette technologie ne soit pas directement pertinente pour des pays sans accès à la mer comme l'Ouzbékistan, elle est considérée comme importante du point de vue de la baisse des prix de l'énergie verte à l'échelle mondiale et des transferts technologiques.