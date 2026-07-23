Une étape clé du projet de microréacteur nucléaire Kronos MMR franchie aux États-Unis

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Une étape clé du projet de microréacteur nucléaire Kronos MMR franchie aux États-Unis

La société américaine NANO Nuclear Energy a franchi une étape importante dans la création du Kronos MMR, un microréacteur nucléaire considéré comme une avancée révolutionnaire dans le secteur de l'énergie. En collaboration avec la firme d'ingénierie Fortil, l'entreprise a terminé la phase de conception du système de stockage et de gestion du combustible nucléaire, l'un des composants les plus critiques. Cette innovation marque un pas sérieux vers la commercialisation de l'énergie atomique à petite échelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce système est responsable des processus de transport, de stockage et de chargement sécurisés du combustible nucléaire pendant toute la durée de vie du réacteur. Selon les informations d'ixbt.com, une équipe multidisciplinaire composée d'experts en mécanique, automatisation, ingénierie système, radioprotection et sûreté nucléaire a travaillé sur le projet. Lors de la phase conceptuelle, l'architecture globale du système a été définie et son interaction avec d'autres composants a été coordonnée.

Sécurité et supériorité technologique

Le Kronos MMR est un microréacteur stationnaire à haute température refroidi au gaz, qui se distingue par des émissions de dioxyde de carbone minimales. De telles technologies sont particulièrement utiles pour fournir une énergie stable aux régions isolées, aux sites industriels et aux bases militaires. Le passage à cette nouvelle étape permet aux ingénieurs de concevoir désormais la structure en détail et de préciser les caractéristiques des équipements.

NANO Nuclear Energy ne se limite pas à ce seul projet. Le portefeuille de l'entreprise comprend également le Zeus, un microréacteur portable, et le Loki MMR, conçu pour l'exploration spatiale. De tels développements devraient répondre aux besoins en sources d'énergie autonomes non seulement sur Terre, mais aussi lors de futures missions spatiales.

Licences et plans futurs

Actuellement, l'entreprise est en cours d'obtention des licences nécessaires aux États-Unis. Au début de l'année, la Commission de réglementation nucléaire (NRC) des États-Unis a accepté d'examiner la demande de construction du premier réacteur Kronos MMR sur le site de l'Université de l'Illinois. Cela crée une opportunité majeure pour tester cette nouvelle technologie dans un environnement académique.

Si tous les processus d'approbation se déroulent comme prévu, sans retard, la construction du réacteur de démonstration devrait débuter au second semestre 2027. Cela pourrait constituer une expérience intéressante pour des pays cherchant à renforcer leur sécurité énergétique, car les petits réacteurs modulaires sont construits plus rapidement et à moindre coût que les grandes centrales nucléaires.

Cette miniaturisation de l'énergie nucléaire jouera sans aucun doute un rôle décisif dans la lutte contre le changement climatique mondial et la transition vers une économie verte durable. Le succès de ce projet aux États-Unis stimulera la formation du marché des microréacteurs dans le monde entier.

TechnologieÉnergieKronos MMRÉnergie NucléaireÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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