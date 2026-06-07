SpaceX rénove entièrement la rampe de lancement légendaire de Starbase

Les drones de RGV Aerial Photography ont capturé d'intenses travaux de construction sur le site de lancement historique Pad 1, situé au spatioport Starbase au Texas. Une immense grue jaune domine le chantier : des excavations profondes ont été creusées pour les fondations et la tranchée de flamme, d'énormes structures en acier de la tour ont été installées, et des dizaines d'engins lourds et de camions travaillent sans relâche. Selon Ixbt.com rapporte .

SpaceX modernise simultanément la première rampe et développe le complexe Pad 2. Les constructeurs se préparent à installer des segments de l'Orbital Launch Mount (OLM), renforcent le sol et préparent les canaux de déviation de flamme. Ces mesures permettront de résister à la chaleur immense et aux charges de choc générées par 33 moteurs Raptor 3.

La légendaire rampe Pad 1 de SpaceX à Starbase (également connue sous le nom d'Orbital Launch Pad A ou OLP-1) est le premier complexe de lancement orbital de l'histoire construit spécifiquement pour le gigantesque vaisseau Starship. C'est depuis cette rampe que les 11 premiers vols d'essai des vaisseaux Starship et des boosters Super Heavy ont été effectués. La rampe rénovée devrait être prête pour des lancements d'essai dans quelques mois.

Starbase se transforme progressivement en spatioport du futur. Auparavant, le booster Super Heavy B20 avait été présenté par drone ; il subit actuellement des tests cryogéniques. Starship est un système de transport super-lourd entièrement réutilisable développé par SpaceX pour livrer du fret et des personnes en orbite terrestre, sur la Lune, sur Mars et dans l'espace lointain. Il est reconnu comme la fusée la plus grande et la plus puissante de l'histoire.

Le 13e vol de la fusée est attendu dans les prochains mois, et d'ici la fin de l'année, Starship devra démontrer une réutilisabilité complète. Cela permettra de réduire les coûts de transport de fret à un niveau encore moins cher que le fret aérien.