Les astronomes observent pour la première fois la rotation du disque protoplanétaire autour d'AB Aurigae

Les astronomes ont réussi à observer directement la rotation du disque protoplanétaire autour de la jeune étoile AB Aurigae pour la première fois. Ces travaux, menés par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Université de Bordeaux, ont utilisé l'instrument infrarouge à haut contraste SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) installé sur le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili. Ixbt.com rapporte .

Les disques protoplanétaires sont des nuages rotatifs de gaz et de poussière entourant les jeunes étoiles, où se forment les planètes. Le disque autour d'AB Aurigae est considéré depuis longtemps comme le « laboratoire » le plus important pour étudier de tels processus. De nouvelles observations ont confirmé que la rotation globale du disque est conforme aux lois de la gravitation, mais il a été constaté que le mouvement de la matière dans certaines régions diffère des attentes. De telles anomalies sont associées à l'influence d'objets massifs en cours de formation – les protoplanètes.

L'instrument SPHERE a permis d'observer le mouvement de la structure du disque en enregistrant le rayonnement infrarouge des particules de poussière. Ces données complètent les résultats précédemment obtenus par le télescope spatial Hubble et les radiotélescopes au sol d'ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). AB Aurigae est une jeune étoile variable âgée d'environ 4 à 5 millions d'années, actuellement au stade initial de la formation d'un système planétaire.

Des observations antérieures avaient indiqué la présence d'au moins une géante gazeuse en formation dans le disque – l'objet AB Aurigae b. Il se trouve à une distance de 93 unités astronomiques de l'étoile et pourrait avoir une masse neuf fois supérieure à celle de Jupiter. Le télescope Hubble a suivi son mouvement le long de l'orbite pendant des années, confirmant que l'objet est une planète. De plus, des régions denses supplémentaires et des structures spirales où d'autres planètes pourraient se former ont été identifiées dans le disque.

Selon les chercheurs, les analyses de SPHERE ont également révélé des zones d'accrétion où la matière s'accumule activement. Des ombres à la surface du disque et des mouvements non uniformes indiquent la présence d'objets cachés ou de nuages de poussière denses. Cette découverte prouve que la dynamique de la formation des systèmes planétaires est plus complexe que ne le suggèrent les modèles classiques.