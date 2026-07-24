La Russie prévoit de produire 36 avions MS-21 par an d'ici 2032

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La Russie prévoit de produire 36 avions MS-21 par an d'ici 2032

La « United Aircraft Corporation » (UAC) de Russie vise à porter la production de l'avion de ligne MS-21 à 36 unités par an d'ici 2032. Ce plan stratégique est l'un des projets les plus importants de l'industrie aéronautique du pays pour remplacer les importations et fournir au marché intérieur des avions modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par le Kremlin et relayées par ixbt.com, des travaux de reconstruction et de modernisation à grande échelle sont en cours à l'usine aéronautique d'Irkoutsk pour atteindre cet objectif ambitieux. Actuellement, tous les prototypes du MS-21 ont été finalisés et l'assemblage en série de la modification MS-21-310, composée entièrement de composants locaux, est en cours.

Capacités de production et état technique

À l'heure actuelle, 18 avions MS-21 à différents stades d'achèvement se trouvent dans les ateliers de l'usine. Il convient de noter que le 30 mai de cette année, le premier appareil de série a été transféré au département des essais en vol. Ce liner subit actuellement ses derniers tests au sol avant d'effectuer son premier vol.

Le MS-21 est un avion de ligne moyen-courrier conçu pour transporter 175 passagers dans une configuration à deux classes (affaires et économie). Ce modèle est considéré comme un concurrent des célèbres Airbus A320 et Boeing 737 sur le marché international. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, où le transport aérien régional se développe, les nouvelles technologies dans ce segment ont toujours été au centre de l'attention.

Nouvelles modifications et plans futurs

Outre le modèle de base, les ingénieurs travaillent également sur une version raccourcie du liner, le MS-21-210. Cette variante est conçue pour 140 passagers et son premier vol est prévu pour 2028. Cela permettra de réduire les coûts d'exploitation sur les lignes à flux de passagers plus faibles.

Les principales tâches du projet sont les suivantes :

  • Moderniser l'usine aéronautique d'Irkoutsk sur la base de technologies entièrement numériques ;
  • Abandonner totalement les composants étrangers et lancer la production de masse du modèle MS-21-310 ;
  • Augmenter progressivement le rythme de production d'ici 2032 ;
  • Adapter les systèmes de sécurité et de maintenance des avions aux normes internationales.
Pour l'industrie aéronautique russe, le succès du projet MS-21 est un symbole non seulement économique, mais aussi d'indépendance technologique. Dans le contexte des sanctions occidentales, la production de tels avions, dotés de leurs propres moteurs et matériaux composites, déterminera l'avenir de l'aviation civile du pays.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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