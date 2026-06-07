Principales cyberattaques de 2026 : vol de données et risques

2026 a montré que la cybersécurité n'est plus seulement une question technique, mais est devenue centrale dans la politique mondiale. Les guerres sur les fronts numériques, les gouvernements utilisant les données des citoyens comme arme et les botnets frappant les institutions démocratiques sont devenus monnaie courante. Les hackers d'État ciblent les infrastructures civiles, des réseaux électriques aux systèmes d'eau, tandis que les ransomwares prennent de grandes entreprises en otage. Selon Techcrunch.com rapporte .

Aux États-Unis, la fuite de données résultant de la restructuration des agences fédérales par le Department of Government Efficiency (DOGE), dirigé par Elon Musk, a suscité de sérieuses inquiétudes. Il est rapporté que lors des changements à la Social Security Administration, la base de données la plus classifiée a été téléchargée sur un serveur tiers non protégé. Cette base de données pourrait contenir les numéros de sécurité sociale et les informations personnelles de presque tous les Américains vivants.

Selon des documents judiciaires, le DOGE aurait pu fournir ces données à des groupes politiques étrangers sous le prétexte de détecter la fraude électorale. Les représentants du Congrès américain qualifient cela de plus grande fuite de données de l'histoire du pays. Parallèlement, il existe un risque que ces données soient utilisées pour cibler injustement les citoyens.

La situation est également grave en Europe : des groupes de hackers liés à la Russie ont attaqué les systèmes d'énergie et d'approvisionnement en eau de la Pologne, de la Suède et de la Norvège. Les attaques contre les usines de traitement de l'eau en Pologne et les barrages en Norvège ont démontré à quel point la guerre numérique menace la vie réelle. De telles actions de guerre hybride visent à mettre hors service les infrastructures civiles.

Dans le contexte des conflits au Moyen-Orient, les hackers iraniens ont également commencé à attaquer les infrastructures critiques américaines, en particulier les services privés des eaux. Comme de nombreux services publics privés manquent de protection cybernétique de base, ils restent des cibles faciles pour les groupes de hackers internationaux. La première moitié de 2026 a une fois de plus prouvé à quel point le monde numérique est vulnérable.