Les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin 2026

Les prix de la RAM pourraient doubler d'ici la fin 2026. Cette prévision a été annoncée par Chris Xia, directeur régional pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Lexar. Selon lui, les remises actuelles ne reflètent pas la situation réelle du marché. Rapporté par Ixbt.com rapport .

L'expert souligne que les détaillants tentent d'écouler les anciens stocks avant l'arrivée de nouveaux lots plus chers. La forte augmentation de la demande de puces mémoire par l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) est citée comme la principale raison de la hausse des prix.

Les grands fabricants comme Samsung, SK hynix et Micron consacrent une grande partie de leurs capacités à la production de mémoire HBM haute vitesse nécessaire aux accélérateurs IA et aux centres de données. Par conséquent, le volume de mémoire destiné au segment des consommateurs ordinaires diminue.

Chris Xia ajoute que les changements de coûts de production atteignent généralement le consommateur final avec un retard de huit à neuf mois. Actuellement, la dynamique des prix du marché ne montre qu'une tendance à la hausse. Une fois les anciens stocks épuisés, le prix des nouveaux lots sera inévitablement plus élevé.