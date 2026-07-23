Une pétition en Argentine demande de rejouer la finale de la Coupe du Monde 2026

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Une pétition en Argentine demande de rejouer la finale de la Coupe du Monde 2026

Une pétition en ligne exigeant de rejouer la finale de la Coupe du Monde 2026 gagne en popularité en Argentine. Selon El Mundo, plus de 61 500 personnes ont soutenu cette demande.

L'auteur de l'initiative prétend que les décisions arbitrales ont influencé la défaite 0-1 de l'Argentine face à l'Espagne. Cependant, aucune preuve tangible ne vient étayer cette affirmation dans la pétition.

Demande de rejouer la finale

L'auteur de la pétition publiée sur une plateforme en ligne exige une révision du résultat de la finale de la Coupe du Monde 2026 et la tenue d'un nouveau match.

En finale, l'Argentine a perdu 0-1 contre l'Espagne, manquant ainsi le titre. Ce résultat a suscité une vive indignation chez certains supporters argentins.

La pétition a rapidement suscité un grand intérêt, récoltant plus de 61 500 signatures.

Les décisions de l'arbitre critiquées

La pétition souligne que certaines décisions de l'arbitre slovène Slavko Vinčić ont influencé le résultat du match.

Bien que l'auteur dénonce des erreurs d'arbitrage, aucune analyse vidéo, expertise officielle ou preuve concrète n'a été fournie pour appuyer ces accusations.

Par conséquent, cette demande est pour l'instant considérée comme une initiative basée sur le mécontentement des supporters.

Plus de 61 000 supporters ont apporté leur soutien

Il est rapporté que plus de 61 500 personnes ont signé la pétition. Ce chiffre montre que le résultat de la finale reste un sujet de débat passionné parmi les fans argentins.

Si certains critiquent l'arbitrage, d'autres soulignent que le résultat final du football se décide sur le terrain et qu'il faut accepter la défaite.

La pétition changera-t-elle le résultat ?

Malgré le nombre important de signatures, cette pétition en ligne n'a aucune valeur juridique contraignante pour la FIFA. Annuler un résultat ou rejouer un match nécessite une procédure officielle, des infractions graves et des preuves irréfutables.

Pour l'instant, la FIFA n'a annoncé aucune possibilité de rejouer la finale ni l'ouverture d'une enquête spéciale sur l'arbitrage.

Ainsi, bien que la pétition ait attiré l'attention du public, le titre de champion de l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 reste inchangé.

ArgentineEspagneFIFASlavko VinčićEl Mundo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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