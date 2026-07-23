Samsung présente officiellement les lunettes intelligentes Galaxy Glasses de nouvelle génération

·64·Technologie
Samsung présente officiellement les lunettes intelligentes Galaxy Glasses de nouvelle génération

La société sud-coréenne Samsung a dévoilé les détails de son nouveau dispositif tant attendu, les lunettes intelligentes Galaxy Glasses, lors de l'événement Galaxy Unpacked. Ce gadget élargit l'écosystème d'appareils portables de l'entreprise, offrant aux utilisateurs la possibilité d'exploiter au maximum les capacités de l'AI au quotidien. L'appareil devrait attirer l'attention en tant qu'innovation technologique et accessoire moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le projet Galaxy Glasses est développé en collaboration entre Samsung, Google et les célèbres fabricants de lunettes Gentle Monster et Warby Parker. Selon la publication ixbt.com, l'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Android XR, spécialement conçu par Google. Cela garantit une intégration parfaite des lunettes avec les smartphones Android et les montres connectées sous Wear OS.

AI et capacités fonctionnelles

La principale particularité du nouveau gadget est l'intégration de l'AI Google Gemini. Samsung a également intégré son assistant personnel Bixby. Avec les Galaxy Glasses, les utilisateurs peuvent passer des appels, écouter de la musique et prendre des photos à la première personne. Il est important de noter que les lunettes ne disposent pas d'écran traditionnel ; toute l'interaction se fait par commandes vocales et caméras.

Lors de la présentation, les experts de Samsung ont démontré les capacités pratiques de l'appareil. Par exemple, les lunettes peuvent analyser les notes de réunions, fournir des instructions étape par étape lors de la préparation de repas et transmettre l'image de l'utilisateur lors d'appels vidéo via Google Meet. Ces fonctions transforment l'appareil en un véritable assistant pour le travail et les tâches domestiques.

Autonomie et date de sortie

Selon Won-Joon Choi, responsable de la division mobile de Samsung, les Galaxy Glasses offrent jusqu'à 9 heures d'autonomie en utilisation continue. L'étui spécial permet de recharger l'appareil sept fois supplémentaires, ce qui est très pratique pour les longs voyages. Cette efficacité énergétique fait sans aucun doute des lunettes un concurrent sérieux face aux modèles Meta Ray-Ban.

Cette nouvelle est également importante pour les passionnés de technologie. Étant donné la position dominante des produits Samsung sur le marché, les Galaxy Glasses devraient devenir populaires auprès des utilisateurs locaux dès leur sortie. Pour l'instant, le lancement officiel est prévu pour l'automne 2026. D'ici là, l'entreprise continuera d'optimiser le logiciel et d'enrichir l'écosystème.

SamsungGalaxy GlassesGoogle GeminiAndroid XRTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WXiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WAujourd'hui, 07:22Les restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéLes restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéAujourd'hui, 06:22Les startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et StripeLes startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et StripeAujourd'hui, 05:21Airbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAirbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAujourd'hui, 04:53Le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseLe fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseAujourd'hui, 03:59La Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireLa Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireAujourd'hui, 02:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design