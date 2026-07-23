Match nul pour Başakşehir avec Shomurodov et Fayzullayev

Lors du deuxième tour de qualification de l'UEFA Conference League, « Istanbul Başakşehir» a accueilli le club finlandais de l'Inter Turku sur son terrain. La rencontre à Istanbul s'est soldée par un score de 1-1.

Les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev ont fait leur apparition pour le club turc. Le sort de la qualification se décidera le 30 juillet en Finlande.

Les visiteurs ont ouvert le score

Le match a commencé de manière inattendue pour Başakşehir. À la 16e minute, Jeptha a trompé le gardien local, donnant l'avantage à l'Inter Turku.

Malgré les tentatives du club turc pour égaliser avant la pause, la première mi-temps s'est terminée sur un avantage minimal pour les visiteurs.

Başakşehir a trouvé le but égalisateur en début de seconde période. À la 54e minute, Eren Bayram a rétabli l'équilibre d'une frappe précise — 1-1.

Par la suite, les deux équipes ont eu l'occasion de marquer le but de la victoire, mais le score n'a plus évolué.

Shomurodov titulaire

Eldor Shomurodov a débuté la rencontre dans le onze de départ de Başakşehir. L'attaquant ouzbek a joué pendant 69 minutes.

Il a ensuite été remplacé par da Costa. Shomurodov n'a pas réussi à inscrire de but ni à délivrer de passe décisive.

Pour le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ce match constituait l'un des premiers tests importants de la nouvelle saison européenne.

Fayzullayev est entré en jeu en seconde période

Abbosbek Fayzullayev a commencé sur le banc. Il est entré en jeu à la 61e minute à la place de Brnić.

Ainsi, lors de la dernière demi-heure, Shomurodov et Fayzullayev ont évolué ensemble sous les couleurs de Başakşehir.

Après l'entrée de Fayzullayev, les locaux ont tenté d'intensifier leurs attaques, mais les Turcs n'ont pas réussi à percer la défense adverse une seconde fois.

Tout se jouera en Finlande

Le match retour entre les deux équipes aura lieu le 30 juillet en Finlande.

Le score de 1-1 du match aller laisse toutes ses chances aux deux équipes pour la qualification. Başakşehir peut se qualifier en gagnant à l'extérieur ou en poussant le match vers les prolongations selon le résultat.

Pour le club turc, la participation de Shomurodov et Fayzullayev au match retour sera à nouveau au centre de l'attention.

Qualifications UEFA Conference League, deuxième tour

« Istanbul Başakşehir » — « Inter Turku » — 1:1

Buts: Jeptha, 16 — 0:1; Eren Bayram, 54 — 1:1.

Composition de l'« Istanbul Başakşehir » : Şengezer, Şahiner, Bayram, Ba (Opoku, 61), Karbownik, Güneş, Kemen, Malli, Eldor Shomurodov (da Costa, 69), Brnić (Abbosbek Fayzullayev, 61), Yıldırım (Selke, 69).