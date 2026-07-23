Samsung révolutionne le monde des smartphones : le Galaxy Z Fold 8 est officiellement présenté

Le géant technologique sud-coréen Samsung a officiellement dévoilé son nouveau chef-d'œuvre d'ingénierie : le smartphone pliable Galaxy Z Fold 8. Cet appareil devrait devenir l'un des fleurons les plus fins et les plus légers non seulement de l'histoire de la marque, mais de toute l'industrie mobile. Selon ixbt.com, le nouveau modèle présente un design et des caractéristiques techniques radicalement différents de ses prédécesseurs, propulsant la concurrence sur le marché vers un nouveau niveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'apparence du smartphone a considérablement changé : le boîtier est plus large et présente un format proche du carré. L'aspect le plus surprenant de l'appareil réside dans ses dimensions. Ouvert, le Galaxy Z Fold 8 ne mesure que 4,5 mm d'épaisseur et ne pèse que 206 grammes. Ces chiffres assurent un confort record parmi les smartphones pliables et le placent au même niveau que les smartphones monoblocs classiques.

Nouveaux matériaux et technologie d'écran

Les ingénieurs de Samsung ont réussi cette fois à minimiser au maximum la trace de pliure sur l'écran. Pour ce faire, l'entreprise a utilisé pour la première fois un matériau innovant appelé Flex Titanium. L'écran pliable interne de 7,6 pouces est devenu plus robuste et plus plat grâce à ce matériau. L'appareil est également équipé d'un boîtier blanc et d'un module double caméra moderne.

Sur le plan technologique, le Galaxy Z Fold 8 est équipé des processeurs les plus puissants de sa catégorie. Le kit comprend également un chargeur original de la marque Samsung. Il s'agit d'une nouveauté inattendue et agréable pour les acheteurs, dans un contexte où les accessoires ont été retirés des boîtes des fleurons ces dernières années.

Concurrence future avec Apple

Selon les experts, le modèle Galaxy Z Fold 8 sera le principal concurrent du smartphone pliable iPhone Ultra, dont la présentation par Apple est attendue en septembre 2026. Selon les rumeurs, l'appareil d'Apple sera doté d'un écran de 7,8 pouces et rivalisera précisément avec les normes élevées établies par Samsung. Actuellement, Samsung cherche à maintenir son leadership sur le marché avec ses modèles Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Immédiatement après la présentation, les précommandes pour les nouveaux smartphones et les montres connectées de la marque ont commencé dans certaines régions, y compris sur le marché russe. L'arrivée de ces appareils sur le marché ouzbek est attendue dans les prochaines semaines. La nouvelle génération Galaxy Z Fold 8 deviendra sans aucun doute le gadget le plus attrayant non seulement pour les passionnés de technologie, mais aussi pour les professionnels.