Interdictions sur l'App Store et Google Play : la demande pour les services russes monte en flèche

Les restrictions imposées par les grandes plateformes technologiques occidentales sur les produits informatiques russes ont conduit à un résultat inattendu. La demande des utilisateurs pour télécharger des applications supprimées de l'App Store et de Google Play a été multipliée par plusieurs. Cette situation montre que les interdictions sur le marché numérique ne produisent pas toujours l'effet escompté. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données fournies par la publication russe "Kommersant", après la disparition du messager Max de la plateforme Google Play, le nombre de recherches le concernant a été multiplié par 1,8 au cours des trois premiers jours. Les analyses du service "Vordstat" montrent que les utilisateurs recherchent activement des sources alternatives via des mots-clés tels que "skachat Max" ou "télécharger Max".

La popularité suite aux interdictions

La situation concernant les services faisant partie de l'écosystème VK est similaire. Après qu' Apple a supprimé un certain nombre d'applications populaires de son App Store, l'intérêt pour ces programmes n'a pas diminué, mais a au contraire augmenté. En particulier, l'indice de recherche du réseau social "Vkontakte" a augmenté de 46 %, et l'intérêt pour l'application "Odnoklassniki" a presque doublé.

Selon les experts, la raison principale de cette croissance soudaine est l'inquiétude des utilisateurs. Dès que les applications sont supprimées des magasins officiels, les gens essaient de les installer sur leurs appareils ou de conserver les versions déjà installées. Cela augmente artificiellement la tendance au téléchargement dans les statistiques globales.

Liste des services supprimés

Rappelons qu'au début du mois de juin de cette année, le messager Max a été supprimé de la boutique Google Play. Peu après, le 25 juin, Apple a également effectué un "nettoyage" à grande échelle sur sa plateforme. En conséquence, les services suivants ont été exclus de l'App Store :

Les réseaux sociaux VKontakte et Odnoklassniki ;

Les plateformes Dzen et VK Video ;

Les services VK Muzika et VK Znakomstva ;

Le service de messagerie Mail.ru et ses applications auxiliaires.

Ces processus sont également importants pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car le pays compte une audience considérable d'utilisateurs des services VK et Mail.ru. L'absence d'applications dans les magasins officiels peut forcer les utilisateurs locaux à rechercher des fichiers au format APK ou à passer à des services alternatifs (comme Telegram ou Gmail).

Actuellement, les entreprises informatiques russes recommandent à leurs utilisateurs de télécharger les applications directement depuis leurs sites web ou depuis des magasins d'applications alternatifs comme RuStore. Cependant, les experts rappellent la nécessité de respecter les règles de cybersécurité lors du téléchargement de programmes à partir de sources non officielles, en raison du risque d'intrusion de logiciels malveillants (virus) sur les appareils.