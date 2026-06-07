V-Color dévoile de nouveaux modules DDR5 : jusqu'à 2 To de mémoire dans un kit

V-Color a mis à jour sa gamme de RAM DDR5 Manta XOT1. Les nouveaux modules arborent un design retravaillé, des écrans OLED et prennent en charge les profils AMD EXPO ULL conçus pour une faible latence. Le principal changement visuel concerne le design du dissipateur thermique, dont la hauteur a été réduite, et l'écran OLED est positionné de manière à ne pas être bloqué par les câbles d'alimentation de la carte mère. Rapporté par Ixbt.com rapport .

L'écran OLED affiche en temps réel des indicateurs clés tels que la température du système, la tension, les timings et la capacité de la mémoire. Les kits phares Manta XOT1 fonctionneraient à une fréquence de 6000 MT/s et avec des timings CL26 grâce aux profils AMD EXPO ULL. Selon le fabricant, les fonctions d'affichage fonctionnent de manière tout aussi stable sur les plateformes AMD et Intel.

En plus des solutions destinées aux gamers, V-Color a présenté des configurations plus puissantes. Plus précisément, de nouveaux modules 4R CUDIMM (CQDIMM) avec une fréquence de 8000 MT/s et une capacité de 128 Go par barrette ont été introduits. Cela crée de larges opportunités pour les utilisateurs ayant besoin de hautes performances.

Pour les stations de travail et les serveurs, V-Color s'est concentré sur la densité maximale. L'entreprise propose des mémoires DDR5 RDIMM de 256 Go par module et des kits d'une capacité totale allant jusqu'à 2 To. Tous les nouveaux produits sont construits sur des puces SK Hynix. Bien que les prix n'aient pas encore été annoncés, ils devraient être assez élevés.