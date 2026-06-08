Les radiotélescopes ne trouvent aucune trace de technologie sur l'objet interstellaire 3I/ATLAS

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Les radiotélescopes ne trouvent aucune trace de technologie sur l'objet interstellaire 3I/ATLAS

Les astronomes n'ont pas pu détecter de signes d'activité artificielle sur 3I/ATLAS, le troisième objet interstellaire à visiter notre système solaire. Les chercheurs de l'institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé les signaux radio de l'objet à l'aide de l'Allen Telescope Array en Californie. La comète 3I/ATLAS a été enregistrée pour la première fois par le système ATLAS le 1er juillet 2025, ce qui en fait le troisième visiteur interstellaire confirmé après 1I/ʻOumuamua et la comète 2I/Borisov. Selon Ixbt.com rapporte .

Bien que 3I/ATLAS ait présenté des caractéristiques cométaires typiques en émettant du gaz et de la poussière à l'approche du Soleil, l'équipe SETI a effectué une analyse standard à la recherche de marqueurs technologiques. L'étude a impliqué des experts du projet Breakthrough Listen, du Berkeley SETI Research Center et du Jodrell Bank Centre for Astrophysics. Les observations ont duré plus de sept heures dans la gamme de fréquences de 1 à 9 GHz.

Au cours de l'analyse, le système a enregistré près de 74 millions de signaux à bande étroite, mais la plupart se sont révélés être des interférences radio. Après filtrage, 211 signaux candidats ont été inspectés visuellement, et aucun n'a été confirmé comme artificiel. Les chercheurs étaient capables de détecter tout émetteur d'une puissance supérieure à 10¹⁰ watts à proximité de 3I/ATLAS.

Selon Sofia Sheikh, l'une des auteurs du projet, de telles observations créent une base méthodologique importante pour distinguer les anomalies rares des processus naturels à l'avenir. Les scientifiques ont également noté que, avec le temps, des sondes comme Voyager pourraient devenir des objets interstellaires et des marqueurs technologiques pour d'autres systèmes. Cette expérience a une fois de plus démontré la capacité des instruments radio modernes à réagir rapidement aux objets interstellaires.

SETI3I/ATLASAstronomieEspaceRadiotélescope
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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