Le fondateur de trottinettes lève 5 M$ pour construire un centre de données dans l'espace

Les succès de SpaceX dans l'industrie spatiale ont complètement transformé le marché du capital-risque. Désormais, même les entrepreneurs sans expérience dans le secteur spatial peuvent attirer des investissements pour de grands projets. Orbital, une startup fondée par Euwyn Poon, créateur du service de trottinettes électriques Spin, a levé 5 millions de dollars de financement d'amorçage auprès d'a16z et d'autres investisseurs. L'objectif de l'entreprise est de lancer des centres de données en orbite pour les calculs d'IA une fois que la fusée Starship commencera des vols réguliers. Techcrunch.com rapporte .

Euwyn Poon avait auparavant vendu Spin à Ford et acquis de l'expérience dans l'industrie automobile. Son nouveau projet vise à répondre à l'énorme demande de puissance d'IA sur Terre via l'espace. L'énergie solaire en orbite est illimitée et les restrictions environnementales sont quasi inexistantes, mais le problème principal reste le coût élevé du transport des charges utiles dans l'espace. L'équipe d'Orbital estime que le projet Starship de SpaceX réduira considérablement les coûts de transport.

Actuellement basé à Los Angeles et composé d'anciens employés d'Amazon LEO, SpaceX et Northrop Grumman, l'équipe se prépare pour un vol de démonstration. Dans le cadre de ce test, une puce NVIDIA Blackwell sera installée sur un satellite partenaire pour tester les systèmes de protection contre les radiations et de gestion thermique développés par Orbital. D'ici 2028, l'entreprise prévoit de lancer son premier matériel de traitement de données équipé de GPU NVIDIA Space-1 classe Vera Rubin.

Le plan à long terme d'Orbital est de créer un réseau de 10 000 satellites. Chaque appareil aura une puissance de 100 kW, fournissant au total des gigawatts de puissance de calcul. La concurrence s'intensifie également dans ce domaine : Starcloud possède déjà ses propres GPU en orbite, et Blue Origin, dirigée par Jeff Bezos, a annoncé son intention de construire des centres de données dans l'espace à l'aide de la fusée New Glenn. Selon Poon, la demande d'IA est si élevée qu'il y aura suffisamment de place pour tous les participants sur ce marché.