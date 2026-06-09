Samsung termine la mise à jour One UI 8.5 pour 44 appareils

Samsung a achevé le déploiement de l'interface One UI 8.5 pour tous les appareils officiellement confirmés pour recevoir la mise à jour. Le dernier modèle de la liste était le Galaxy A15, après quoi l'entreprise a entièrement clôturé son programme de déploiement de la nouvelle version. Selon Ixbt.com rapporte .

Au total, 44 smartphones et tablettes sont passés à One UI 8.5. De plus, Samsung a publié de manière inattendue une mise à jour pour plusieurs appareils non inclus dans la liste de support officielle. Parmi eux se trouve le modèle Galaxy F54, dont le statut était auparavant incertain.

Dans le contexte de l'achèvement du déploiement de One UI 8.5, l'entreprise a concentré toute son attention sur le travail sur One UI 9.0. Les premières versions de test de la nouvelle interface ont été publiées pour les modèles Galaxy A17, Galaxy A34 et Galaxy A57.

Ces étapes indiquent que les préparatifs pour la prochaine mise à jour majeure de l'écosystème Galaxy ont commencé. Les utilisateurs peuvent désormais s'attendre à une interface basée sur une nouvelle version du système d'exploitation Android.