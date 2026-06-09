La Russie introduit une option d'auto-interdiction des appels internationaux

La Douma d'État russe a approuvé un projet de loi visant à lutter contre la cyberfraude en deuxième et troisième lectures. Dans le cadre de la nouvelle loi, les abonnés auront la possibilité de bloquer volontairement les appels internationaux entrants. Ixbt.com rapporte .

Pour mettre en place cette interdiction, les utilisateurs peuvent utiliser leur compte personnel sur le portail "Gosuslugi" ou se rendre dans des centres multifonctionnels (MFC). Une fois le service activé, tous les appels provenant de l'étranger seront automatiquement rejetés par l'opérateur de télécommunications.

Selon la loi, la levée des restrictions établies nécessite que l'abonné se rende personnellement dans un MFC. Cette mesure vise à réduire le risque que des fraudeurs prennent le contrôle des comptes à distance et lèvent les interdictions.

De plus, le document impose aux entreprises de télécommunications l'obligation de marquer spécialement tous les appels internationaux. La procédure exacte et le format de ce marquage seront déterminés séparément par le gouvernement russe.