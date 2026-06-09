Beeline lance le « White VPN » : accès direct à Spotify et Netflix

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Beeline lance le « White VPN » : accès direct à Spotify et Netflix

L'opérateur russe Beeline a annoncé le lancement d'un accès direct à plusieurs services Internet étrangers qui ne sont pas officiellement bloqués dans le pays mais étaient auparavant inaccessibles. Selon Ixbt.com rapport .

Selon le PDG Sergey Anokhin, depuis le 9 juin, les abonnés de l'offre « bee » ont accès à Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars et d'autres plateformes étrangères. Ce projet est une mise en œuvre pratique du concept de « White VPN » précédemment discuté lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Selon les représentants de l'opérateur, cette solution garantit une utilisation pratique et légale des services étrangers pour les abonnés. L'entreprise n'a pas encore divulgué les détails techniques de la mise en œuvre de ce service.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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