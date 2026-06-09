La batterie « révolutionnaire » à état solide de 100 000 cycles s'avère être un canular

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La batterie « révolutionnaire » à état solide de 100 000 cycles s'avère être un canular

Une grande controverse a éclaté autour de la startup finlandaise Donut Lab. Il s'est avéré que le produit de l'entreprise, qui avait précédemment annoncé la création d'une batterie révolutionnaire à état solide (solid-state), était en réalité une batterie lithium-ion conventionnelle. La fraude a été dévoilée par Ryan Inis Hughes, auteur de la chaîne YouTube Ziroth. Ixbt.com rapporte .

Au cours de l'enquête, plus de 20 experts indépendants dans le domaine des technologies de batteries ont été impliqués, y compris des experts d'universités prestigieuses et de centres scientifiques. Donut Lab avait attiré l'attention en affirmant avoir lancé la production en série de batteries d'une densité énergétique de 400 Wh/kg, pouvant être chargées en 5 minutes et résistant à 100 000 cycles, lors du salon CES 2026.

Suite à ces déclarations fracassantes, la valeur marchande de la startup a été estimée à 1,25 milliard de dollars, et elle a levé 25 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs privés. Cependant, d'anciens partenaires et directeurs opérationnels de l'entreprise ont ouvertement déclaré que les caractéristiques présentées au CES 2026 ne correspondaient pas à la réalité.

Les tests en laboratoire ont encore aggravé la situation. Selon les experts, l'échantillon étudié présentait les caractéristiques d'une cellule lithium-ion conventionnelle à haute teneur en nickel. Les courbes de tension et les changements physiques pendant le processus de charge l'indiquent clairement. La densité énergétique réelle n'était que de 298 Wh/kg au lieu des 400 Wh/kg promis.

Actuellement, les autorités financières et répressives finlandaises ont ouvert une enquête sur les activités de Donut Lab. La direction de la startup est accusée d'avoir trompé les investisseurs et falsifié les indicateurs technologiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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