Un nouveau géant de l'IA : Prentis Laboratories lève 100 millions de dollars

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Un nouveau géant de l'IA : Prentis Laboratories lève 100 millions de dollars

À une époque où les technologies d'IA se développent rapidement, Prentis Laboratories, fondée par des personnalités bien connues de l'industrie comme Reid Hoffman et Marc Pincus, attire l'attention des investisseurs. Selon TechCrunch, cette startup est en négociation pour lever 100 millions de dollars d'investissements pour une valorisation d'un milliard de dollars. L'entreprise se spécialise principalement dans la création d'agents spéciaux capables d'automatiser les flux de travail quotidiens des employés de bureau. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

Lancé en avril de cette année, Prentis s'occupe de l'entraînement de modèles d'utilisation d'ordinateurs (computer use models). Cette technologie permet à l'IA de travailler avec des documents, de naviguer dans divers systèmes et d'accomplir des tâches complexes sans intervention humaine. Par exemple, il est prévu d'automatiser entièrement des processus chronophages tels que le traitement des réclamations d'assurance ou le remboursement des droits de douane.

Avantage concurrentiel et efficacité économique

Les représentants de Prentis affirment que leur modèle Hive-32B a surperformé les produits de géants tels qu'OpenAI et Anthropic lors de tests comme WindowsAgentArena et ScreenSpot-v2. En particulier, l'entreprise revendique que son modèle est plus précis et plus rapide que GPT-5.4 et Claude Opus 4.6. Cela permet à la startup d'occuper une position forte sur le marché.

L'un des principaux avantages de l'entreprise est le faible coût de ses services. Prentis affirme que ses modèles sont 10 fois moins chers que ceux de ses concurrents, soulignant qu'il s'agit de la solution la plus pratique pour une application de masse dans les flux de travail quotidiens. Actuellement, la startup a réussi à signer des contrats d'une valeur totale de 50 millions de dollars avec plusieurs grandes entreprises manufacturières et de santé.

Ritankar Das : Une équipe dirigée par un jeune génie

Le chef du projet, Ritankar Das, jouit d'une réputation unique dans le monde de la technologie. Cet entrepreneur de 31 ans a été en son temps le plus jeune diplômé de l'Université de Berkeley et a étudié aux universités d'Oxford et de Cambridge. Il développe Prentis Laboratories au sein de la holding Titan. L'objectif de Das est de ne pas limiter l'IA à la simple écriture de code, mais d'en faire une partie intégrante du travail de bureau.

Il convient de noter que la concurrence dans ce domaine est extrêmement féroce. Actuellement, non seulement OpenAI et Anthropic, mais aussi Thinking Machines Laboratories, fondée par Mira Murati, travaillent sur des agents d'IA capables de contrôler des ordinateurs. Prentis vise à gagner cette course avec ses modèles compacts et abordables.

L'intérêt pour l'optimisation des processus de travail à l'aide de l'IA augmente également sur le marché ouzbek. Les solutions proposées par des laboratoires comme Prentis pourraient à l'avenir servir à réduire la bureaucratie et les tâches routinières dans les entreprises locales. Bien que le projet en soit encore au stade des investissements, ses indicateurs financiers prévoient un chiffre d'affaires atteignant 75 millions de dollars d'ici la fin de l'année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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