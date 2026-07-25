L'armée américaine épuise sa limite annuelle d'intelligence artificielle en un mois

Peu de temps après l'annonce d'un accès illimité à l'intelligence artificielle pour le personnel de l'armée américaine, un problème inattendu est survenu. Les militaires et le personnel ont épuisé la réserve de tokens d'un an allouée aux systèmes AI en seulement un mois. Cette situation montre que la demande pour les technologies modernes dans le système du Pentagone est dix fois plus élevée que prévu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon des documents internes obtenus par Wired, le département des technologies de l'information de l'armée américaine (Army CIO) avait annoncé la levée des restrictions en mai. Cependant, à la mi-juin, le pool de tokens centralisés était complètement vide. Par conséquent, la direction a été contrainte de rétablir d'urgence les restrictions précédentes.

La plateforme Ask Sage et une activité inattendue

Les militaires utilisent la plateforme d'entreprise Ask Sage, qui intègre de grands modèles de langage tels que ChatGPT , Gemini et Llama. Grâce à ce système, le personnel a automatisé des tâches quotidiennes telles que l'exécution de tâches administratives, le traitement des descriptions de postes et la classification du personnel. Initialement, chaque utilisateur s'est vu attribuer 200 000 tokens par mois, et des rappels ont même été envoyés aux utilisateurs moins fréquents pour qu'ils soient plus actifs.

Selon les données, l'abonnement d'entreprise annuel d'Ask Sage comprenait 100 millions de tokens (un token équivaut à environ 3,7 caractères de texte). Cependant, le passage massif du personnel à l'AI a anéanti cette immense réserve en quelques semaines. L'utilisation du système se poursuit actuellement, mais l'allocation de nouvelles réserves après le 1er octobre reste incertaine.

Le rôle de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires

L'utilisation de l'intelligence artificielle à l'échelle du Pentagone a atteint un niveau encore plus surprenant. Selon Breaking Defense, lors de l'opération Epic Fury de 38 jours menée contre l'Iran, l'armée américaine a consommé en moyenne 20 milliards de tokens par jour. Cet indicateur confirme que l'intelligence artificielle générative n'est plus seulement un outil d'assistance, mais devient une arme stratégique.

Le ministère de la Défense des États-Unis poursuit l'élargissement de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. En particulier, les tâches complexes autrefois exécutées manuellement par des spécialistes sont désormais confiées à des algorithmes :

L'évaluation des risques pour les civils dans les zones de combat ;

Le tri de grands volumes de données de renseignement ;

L'optimisation des chaînes logistiques et l'allocation des ressources ;

L'analyse automatisée des documents administratifs du personnel.

Un représentant de l'armée américaine a souligné que la transition des projets pilotes vers une utilisation à grande échelle a prouvé à quel point le besoin de tels outils est élevé. Désormais, la direction travaille à l'élaboration de mécanismes nouveaux et plus stricts pour la gestion du pool de tokens d'entreprise.