L'armée américaine épuise sa limite annuelle d'intelligence artificielle en un mois

·48·Technologie
L'armée américaine épuise sa limite annuelle d'intelligence artificielle en un mois

Peu de temps après l'annonce d'un accès illimité à l'intelligence artificielle pour le personnel de l'armée américaine, un problème inattendu est survenu. Les militaires et le personnel ont épuisé la réserve de tokens d'un an allouée aux systèmes AI en seulement un mois. Cette situation montre que la demande pour les technologies modernes dans le système du Pentagone est dix fois plus élevée que prévu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon des documents internes obtenus par Wired, le département des technologies de l'information de l'armée américaine (Army CIO) avait annoncé la levée des restrictions en mai. Cependant, à la mi-juin, le pool de tokens centralisés était complètement vide. Par conséquent, la direction a été contrainte de rétablir d'urgence les restrictions précédentes.

La plateforme Ask Sage et une activité inattendue

Les militaires utilisent la plateforme d'entreprise Ask Sage, qui intègre de grands modèles de langage tels que ChatGPT, Gemini et Llama. Grâce à ce système, le personnel a automatisé des tâches quotidiennes telles que l'exécution de tâches administratives, le traitement des descriptions de postes et la classification du personnel. Initialement, chaque utilisateur s'est vu attribuer 200 000 tokens par mois, et des rappels ont même été envoyés aux utilisateurs moins fréquents pour qu'ils soient plus actifs.

Selon les données, l'abonnement d'entreprise annuel d'Ask Sage comprenait 100 millions de tokens (un token équivaut à environ 3,7 caractères de texte). Cependant, le passage massif du personnel à l'AI a anéanti cette immense réserve en quelques semaines. L'utilisation du système se poursuit actuellement, mais l'allocation de nouvelles réserves après le 1er octobre reste incertaine.

Le rôle de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires

L'utilisation de l'intelligence artificielle à l'échelle du Pentagone a atteint un niveau encore plus surprenant. Selon Breaking Defense, lors de l'opération Epic Fury de 38 jours menée contre l'Iran, l'armée américaine a consommé en moyenne 20 milliards de tokens par jour. Cet indicateur confirme que l'intelligence artificielle générative n'est plus seulement un outil d'assistance, mais devient une arme stratégique.

Le ministère de la Défense des États-Unis poursuit l'élargissement de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. En particulier, les tâches complexes autrefois exécutées manuellement par des spécialistes sont désormais confiées à des algorithmes :

  • L'évaluation des risques pour les civils dans les zones de combat ;
  • Le tri de grands volumes de données de renseignement ;
  • L'optimisation des chaînes logistiques et l'allocation des ressources ;
  • L'analyse automatisée des documents administratifs du personnel.
Un représentant de l'armée américaine a souligné que la transition des projets pilotes vers une utilisation à grande échelle a prouvé à quel point le besoin de tels outils est élevé. Désormais, la direction travaille à l'élaboration de mécanismes nouveaux et plus stricts pour la gestion du pool de tokens d'entreprise.

États-UnisPentagoneIntelligence ArtificielleChatGPTTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6Aujourd'hui, 06:50Snapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueSnapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueAujourd'hui, 05:51AMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAujourd'hui, 05:27OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?Aujourd'hui, 05:24Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreIncident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreAujourd'hui, 04:51Un nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsUn nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsAujourd'hui, 04:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design