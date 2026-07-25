SpaceX lance les satellites Starlink de nouvelle génération mais rencontre une panne

SpaceX, la société dirigée par Elon Musk, a réalisé avec succès le 13e vol d'essai de sa fusée la plus puissante, Starship. Dans le cadre de cette mission, des satellites Starlink de troisième génération (V3) ont été envoyés dans l'espace pour la toute première fois. Bien que l'objectif principal ait été atteint, le vol a été marqué par un nouvel échec du propulseur Super Heavy. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Au cours de l'essai mené au-dessus du golfe du Mexique, le propulseur de la fusée n'a pas réussi à exécuter la manœuvre d'atterrissage en douceur prévue. Selon Ixbt.com, il s'agit du deuxième dysfonctionnement technique majeur lié au prototype Starship V3. Auparavant, lors du premier vol d'essai en mai, l'appareil Super Heavy avait également rencontré des problèmes lors de la séparation de l'étage supérieur.

Problèmes techniques et échec de l'atterrissage

À l'origine, ce vol devait avoir lieu la semaine dernière, mais le lancement a été annulé dans les dernières secondes en raison d'une panne de moteur. Les ingénieurs de SpaceX ont dû remplacer entièrement six moteurs avant le vol. Lors du vol de vendredi, le propulseur a atteint la distance spécifiée, mais tous les moteurs ne se sont pas allumés avant l'amerrissage. Par conséquent, l'appareil s'est écrasé à grande vitesse sur la surface de l'eau et a explosé.

Néanmoins, l'étage supérieur de la fusée a obtenu de meilleurs résultats que prévu. Lors de l'essai de mai, un moteur était tombé en panne, mais cette fois-ci, l'étage supérieur de Starship V3 a libéré les appareils Starlink de nouvelle génération dans l'espace ouvert sans aucun problème. Il s'agit d'une étape technologique importante pour SpaceX, car les nouveaux satellites devraient améliorer radicalement la qualité de la communication.

Baisse du marché et plans futurs

C'était le premier test pour Starship depuis l'IPO historique (introduction en bourse) de l'entreprise en juin. Cependant, la stratégie « voler, échouer, corriger » (fly, fail, fix) appliquée par SpaceX inquiète quelque peu les investisseurs. Suite à la chute du propulseur de la fusée, le prix des actions de l'entreprise a continué de baisser.

Actuellement, les actions de SpaceX ont chuté de leur sommet de 200 dollars à 115 dollars. Après l'atterrissage raté de vendredi, la valeur a encore baissé de 2 % lors des transactions hors cote. Néanmoins, les experts estiment qu'il s'agit d'une situation temporaire, car le projet Starship est toujours en phase de test et chaque erreur sert aux succès futurs.

Il convient de noter qu'il était prévu que les nouveaux satellites Starlink lancés dans l'espace brûlent dans les couches de l'atmosphère après environ 20 minutes. La raison en est que Starship n'a pas encore la capacité d'atteindre pleinement l'orbite terrestre, et ces vols sont organisés uniquement dans le but de tester les systèmes.