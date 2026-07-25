NM-Tech lance sa propre ligne de production de boîtiers de micropuces

La société NM-Tech, l'une des principales entreprises russes du secteur de la microélectronique, se prépare à maîtriser le processus d'emballage, l'une des étapes finales et les plus cruciales de la production de puces. Cette étape permettra à l'entreprise de créer une chaîne de production à cycle complet et de réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication CNews, qui cite des cadres supérieurs du secteur, l'entreprise a actuellement commencé à recruter des ingénieurs et technologues de premier plan pour organiser la production correspondante. Selon la description du poste, les nouveaux spécialistes s'occuperont de toutes les tâches, de la préparation des processus technologiques à l'assemblage des micropuces, aux tests et à la découpe des plaquettes semi-conductrices.

L'importance du processus de boîtier

Le boîtier est l'étape finale de la production de micropuces, au cours de laquelle le cristal semi-conducteur est placé dans une coque de protection spéciale et connecté à des sorties électriques. Ce processus protège la puce de l'humidité, de la poussière et des dommages mécaniques, tout en permettant de l'installer dans des appareils électroniques. Actuellement, de nombreuses entreprises préparent les cristaux et les envoient à des usines tierces pour les encapsuler, ce qui entraîne une augmentation des coûts.

Selon certaines informations, NM-Tech orientera dans un premier temps sa nouvelle ligne non pas vers des commandes externes, mais pour répondre à ses propres besoins internes. L'entreprise prévoit de maîtriser les technologies flip-chip, BGA et de montage par fil. Il s'agit très probablement de boîtiers en plastique, qui constituent la solution optimale pour la production de masse.

Concurrence et perspectives dans le secteur

Bien qu'il existe sur le marché russe des entreprises telles que Mikron, Milandr et GS Group qui proposent des services d'encapsulation de micropuces sous contrat, la plupart d'entre elles travaillent en petits volumes. Pour l'instant, elles ne peuvent pas rivaliser en termes de coûts avec les géants manufacturiers asiatiques. L'entrée de NM-Tech dans ce domaine devrait accroître l'offre sur le marché.

NM-Tech participe également à la construction d'une usine de fabrication de puces basée sur un processus technologique de 28 nanomètres. En outre, l'entreprise devrait rejoindre la United Microelectronics Company, créée par l'État. Environ 1 000 milliards de roubles devraient être alloués d'ici 2030 pour développer ce projet stratégique.

L'entreprise elle-même ne divulgue pas encore les détails du projet. Les représentants officiels soulignent que les plans commerciaux et les accords avec les partenaires sont protégés par un accord de non-divulgation, mais l'entreprise continue d'explorer diverses orientations stratégiques de développement.