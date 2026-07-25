Un nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollars

À une époque où les technologies d'intelligence artificielle se développent rapidement, Prentis Laboratory, fondé par des personnalités bien connues du secteur, Reid Hoffman et Mark Pincus, est sur le point de boucler un important tour d'investissement. Selon TechCrunch, l'entreprise négocie la levée de 100 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars. Cette startup est spécialisée dans la création d'agents capables de contrôler un ordinateur comme le font les utilisateurs ordinaires, rapporte TechCrunch .

Bien que le projet Prentis ait débuté en avril de cette année, il a déjà réussi à attirer l'attention des investisseurs et de grands clients. L'entreprise entraîne des modèles qui apprennent les processus de travail des employés de bureau avec des documents et divers systèmes. L'objectif est d'automatiser complètement des tâches routinières complexes et chronophages, telles que le traitement des réclamations d'assurance ou le remboursement des droits de douane.

Avantage technologique et concurrence

Les représentants de Prentis affirment que leur modèle, nommé Hive-32B, a surpassé les produits de géants tels qu'OpenAI et Anthropic lors de tests comme WindowsAgentArena et ScreenSpot-v2. La startup prétend que son modèle est 10 fois moins cher que ses concurrents et beaucoup plus rentable à intégrer dans les flux de travail quotidiens. Cela permet aux entreprises d'accroître leur efficacité tout en réduisant le facteur humain.

Actuellement, Prentis a signé des contrats d'une valeur totale de 50 millions de dollars avec plusieurs grands fabricants et organisations de services de santé. Selon les prévisions de l'entreprise, d'ici le troisième trimestre de cette année, le chiffre d'affaires annuel devrait atteindre 75 millions de dollars. Cependant, ces chiffres sont basés sur des commissions représentant 20 % des économies financières réalisées par les clients.

Expérience des fondateurs et perspectives du marché

Le chef du projet, Ritankar Das, jouit d'une réputation unique dans le monde de la technologie. Il a obtenu son diplôme de l'Université UC Berkeley à l'âge de 18 ans, puis a étudié dans des institutions prestigieuses telles qu'Oxford et Cambridge. Das développe des startups dans le domaine de l'intelligence artificielle à travers sa holding Titan. Prentis est son prochain projet ambitieux, visant à inaugurer l'ère des agents AI capables non seulement d'écrire du texte, mais aussi d'accomplir des tâches pratiques.

Le marché des agents AI conçus pour contrôler les ordinateurs est actuellement très compétitif. Les entreprises suivantes sont actives dans ce domaine :

Anthropic — a récemment renforcé son équipe en rachetant la startup Vercept ;

OpenAI — travaille sur l'expansion des capacités de ChatGPT ;

Thinking Machines Lab — un nouveau laboratoire dirigé par Mira Murati ;

Microsoft et Google — tentent d'intégrer des agents AI dans leurs systèmes d'exploitation.

La startup Prentis estime qu'au lieu de la programmation, l'automatisation des tâches de bureau quotidiennes deviendra à l'avenir le plus grand domaine d'application de l'intelligence artificielle. Si l'entreprise atteint ses objectifs, une grande partie du travail de bureau pourrait être exécutée sans intervention humaine dans les années à venir.