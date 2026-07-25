AMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeu

AMD, l'un des leaders du marché des semi-conducteurs, travaille sur son prochain processeur puissant conçu pour les ordinateurs portables de jeu : le Ryzen 7 9800HX3D. Cette puce devrait être le premier processeur mobile à huit cœurs de la série Fire Range à intégrer la technologie 3D V-Cache. Grâce à sa grande mémoire cache et à ses performances élevées, cette nouveauté pourrait établir de nouveaux standards dans le segment des appareils de jeu portables, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations divulguées par l'insider Golden Pig Upgrade Pack, le nouveau CPU disposera de 8 cœurs et de 16 threads. La fréquence d'horloge maximale de l'appareil est estimée à atteindre 5,1 GHz. Plus important encore, le processeur sera équipé de 96 MB de mémoire cache de troisième niveau (L3). Cet indicateur permettra d'augmenter considérablement la fréquence d'images (FPS) dans les jeux.

Spécifications techniques et capacité de la mémoire cache

Le modèle Ryzen 7 9800HX3D présente des caractéristiques presque identiques à son célèbre homologue pour ordinateurs de bureau, le Ryzen 7 9800X3D. Auparavant, il était prévu que cette nouveauté sorte sous le nom de Ryzen 7 9755HX3D, mais pour des raisons marketing, AMD a décidé de la rapprocher de la version de bureau. Selon le rapport d'ixbt.com, la mémoire cache de 96 MB se compose de 32 MB de cache standard et d'une couche supplémentaire de 64 MB de 3D V-Cache.

La fréquence maximale de la version mobile pourrait être inférieure d'environ 100 MHz à celle du modèle de bureau, ce qui est lié au contrôle de la dissipation thermique et de la consommation d'énergie dans les ordinateurs portables. Néanmoins, une telle capacité de mémoire cache permettra au processeur de fonctionner à grande vitesse même dans les scénarios de jeux les plus exigeants.

Calendrier de production et compatibilité avec les cartes graphiques

Les insiders soulignent que la production de masse du processeur Ryzen 7 9800HX3D débutera au quatrième trimestre 2026. Les premiers ordinateurs portables équipés de cette puce pourraient arriver sur le marché d'ici la fin de l'année, mais le salon CES qui se tiendra à Las Vegas en janvier 2027 est considéré comme la vitrine idéale pour ses débuts officiels.

Un autre aspect important est qu'AMD n'impose pas de restrictions strictes aux fabricants d'ordinateurs portables lors du choix des cartes graphiques discrètes. Cela signifie que les entreprises pourront combiner librement le nouveau processeur non seulement avec des cartes graphiques mobiles Radeon, mais aussi NVIDIA GeForce RTX. Cela offrira aux utilisateurs un large choix d'ordinateurs portables de jeu puissants dotés de diverses configurations sur le marché.

Les ordinateurs portables basés sur des processeurs AMD sont également réputés sur le marché pour leur rapport qualité-prix et leurs performances. La sortie du nouveau modèle Ryzen 7 9800HX3D ouvrira sans aucun doute de nouveaux horizons aux gamers exigeants et aux monteurs vidéo sur des appareils portables.